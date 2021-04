Unterföhring (ots) -- Sky Ticket wird mobiler denn je: Die Sky Ticket App ist ab jetzt in der HUAWEI AppGallery für alle Smartphones und Tablets von HUAWEI zum Download verfügbar- Von Mobiltelefonen über Spielkonsolen bis hin zu Smart-TVs finden Kunden Sky Ticket auf einer Vielzahl von Geräten und streamen dort jederzeit und überall Sky Originals, exklusive Serien, aktuelle Blockbuster und den besten Livesport - ab sofort auch mit allen Smartphones und Tablets von HUAWEIUnterföhring (ots) - 20. April 2021 - Gute Neuigkeiten für Sky Ticket Kunden, die ein Smartphone oder Tablet von HUAWEI besitzen: Der Streamingdienst von Sky ist ab sofort neben dem Google Play Store auch in der HUAWEI AppGallery und damit auch für aktuellen und künftigen Modelle des Herstellers verfügbar.Ob am See, im Park, oder unterwegs, überall lassen sich nun auch mit den neuesten Mobilgeräten von HUAWEI alle Lieblingsinhalte streamen. Zudem können Nutzer ihre favorisierten Serien, Blockbuster, Dokumentationen und Kids Programme herunterladen und auch auf zwei Geräten gleichzeitig schauen - alles ohne lange Vertragsbindung. Neben HUAWEI Geräten stehen dafür auch ausgewählte Fire TV Sticks, Smart TVs von Samsung, LG und Sony, Konsolen wie PlayStation 4 und 5, Xbox One, Series X und Series One und viele weitere Mobilgeräte zur Wahl.Charli Kumar, Senior Vice President Sky Ticket:"Sky Ticket wird jetzt, rechtzeitig zur beginnenden Outdoor-Saison, noch mobiler. Mit der Verfügbarkeit für alle Smartphones und Tablets von HUAWEI erweitern wir für Kunden einmal mehr die Möglichkeiten, die neuesten Sky Originals wie 'Intergalactic', exklusive HBO-Serien wie 'The Nevers' oder 'Mare of Easttown', Blockbuster wie 'Zack Snyder's Justice League' oder das nächste Formel-1-Rennen zu streamen und ihnen die Freiheit zu geben, zu wählen, wo, wann und wie sie ihr Programm schauen wollen. "Für folgende Geräte ist die Sky Ticket App in der HUAWEI AppGallery erhältlich:- HUAWEI P40- HUAWEI P40 lite- HUAWEI P40 lite 5G- HUAWEI P40 lite E- HUAWEI P40 Pro- HUAWEI P40 Pro+- HUAWEI P smart 2021- HUAWEI Mate 40 Pro- HUAWEI Mate 30 Pro- HUAWEI Mate Xs- HUAWEI Y5P- HUAWEI Y6P- HUAWEI Matepad Pro- HUAWEI MatePad- HUAWEI MatePad T 10s- HUAWEI MatePad T 10- HUAWEI MatePad T 8Über Sky TicketDer Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 34 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals.Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.deÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky LimitedÜber die HUAWEI AppGalleryDer offizielle App Store von HUAWEI, die HUAWEI AppGallery, bietet Nutzern von HUAWEI-Geräten eine einfache und sichere Plattform, in der sie eine große Vielfalt an Apps suchen, installieren und nutzen können. Die HUAWEI AppGallery ermöglicht eine einfache Installation von Apps und eine bequeme Verwaltung für den Nutzer. HUAWEI entwickelt seine HUAWEI AppGallery kontinuierlich und mit hohem Aufwand weiter. Damit stellt das Unternehmen sicher, dass der Nutzer immer direkt das findet, was er wirklich benötigt. Der exklusive Service von HUAWEI verfügt über ein professionelles, vierfaches Sicherheitssystem, damit die Privatsphäre rundum geschützt ist. Das System erkennt zuverlässig schädliches Verhalten und wird durchweg nach möglichen Sicherheitsrisiken untersucht. Zudem werden manuell die Sicherheit von realen Namen und Geräten kontrolliert und echte Umgebungen authentifiziert, damit die Sicherheit aller Apps garantiert stets ist. Die HUAWEI AppGallery bietet zusätzlich immer wieder lukrative Rabatte und VIP-Privilegien für Nutzer von HUAWEI.