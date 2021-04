Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Traton. Der Konzern sorgt heute mit vorläufigen Quartalszahlen für Aufsehen. Außerdem hob der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr an. An der Börse kommen die Meldungen sehr gut an. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.