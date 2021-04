DJ Zalando weitet "Pre-Owned"-Segment bei Kleidung auf 13 Märkte aus

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando weitet das Angebot für Second-Hand-Kleidung auf seiner Plattform aus. Wie der Berliner Online-Mode- und Kosmetikhändler mitteilte, wird die sogenannte "Pre-owned-Kategorie" ab Donnerstag um sieben weitere europäische Märkte ausgeweitet. Sie umfasst damit 13 Märkte.

Ab 22. April können laut Mitteilung Kundinnen und Kunden in Italien, der Tschechischen Republik, Schweden, Finnland, Dänemark, Irland und Österreich ihre neuwertigen gebrauchten Kleidungsstücke auf der Zalando-Plattform eintauschen. Im Gegenzug können sie auch gebrauchte Mode online im Zalando Fashion Store kaufen. Bereits seit September ist dies in Deutschland und Spanien möglich. Im Oktober kamen Belgien, Frankreich, die Niederlande und Polen zur Pre-Owned Kategorie hinzu.

Zalando hat sich zum Ziel gesetzt, das Angebot nachhaltiger Produkte auch im Mode- und Kosmetikbereich auszuweiten. "Bis 2023 wollen wir 25 Prozent unseres Bruttowarenvolumens mit nachhaltigeren Produkten erwirtschaften", sagt Co-CEO David Schneider. Während der Coronavirus-Krise sei den Kunden und Kundinnen nachhaltigeres Einkaufen wichtiger geworden.

Einer Studie zufolge, die von Zalando am Dienstag veröffentlicht wurde, kaufen viele Modekundinnen und -kunden aber nicht so nachhaltig ein, wie sie eigentlich möchten. Die Studie, der Attitude-Behavior Gap Report, empfiehlt Modeunternehmen zehn Maßnahmen, um die Diskrepanz zwischen Verbraucherwunsch und Kaufentscheidung zu schließen. Zalando will künftig das Sortiment auf dem Online-Marktplatz noch besser kennzeichnen in Bezug auf Recycling-Materialien, Tierschutz, Arbeitsbedingungen, Wasserschutz und reduzierte Emissionen.

Dem Report zufolge, der auf Verbraucher-Umfragen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Schweden basiert, werden Konsumenten in den kommenden zehn Jahren immer mehr auf Kreislauffähigkeit der Mode setzen. Somit gewinnen Themen, wie Recycling, Wiederverwendung, Wiederverkauf, Reparatur und Vermietung, weiter an Bedeutung.

Die Modebranche ist im Rahmen der Klimaziele unter Druck gekommen, den CO2-Abdruck deutlich zu reduzieren.

Zalandos "nachhaltigeres Sortiment" besteht derzeit aus mehr als 80.000 Artikeln von mehr als 500 Marken.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2021 03:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.