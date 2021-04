Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Abwesenheit fundamentaler Veröffentlichungen geriet der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) im frühen Nachmittagshandel deutlich unter Druck und notierte im Tagestief bei 170,17, so die Analysten der Helaba.Im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am Donnerstag dürften sich die Marktteilnehmer aber tendenziell zurückhalten, zumal die Corona-Meldungen in den letzten Tagen an Einflusskraft verloren zu haben scheinen, berichten die Analysten der Helaba. Die EZB sehe sich im Umfeld steigender Inflationsraten aufgerufen, ihre expansive Geldpolitik zu verteidigen. Am Donnerstag dürfte es intensive Diskussionen geben, einen Anlass für neue Beschlüsse würden die Analysten jedoch nicht sehen, da das Renditeniveau in der Eurozone relativ stabil sei. Die 10J-Spreads der Peripherieländer gegenüber Bunds hätten zum Wochenstart bis auf Italien etwas niedriger tendiert. ...

