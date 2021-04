Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Seitwärtsbewegung bei den Renditen 10-jähriger Bundesanleihen sollte sich auch in dieser Woche fortsetzen, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten der DekaBank würden keinen anhaltenden Anstieg über die Marke von -0,25% erwarten. Dass die mittelfristigen Risiken bei der Bund- und der Swap-Kurve jedoch für eine Kurvenversteilung sprächen, erscheine recht klar. Zu deutlich dürften die Fortschritte bei der Impfkampagne in den kommenden Wochen ausfallen, sodass die aktuell verschärften Lockdowns kaum ins Gewicht fallen würden. Der Höhepunkt des Pessimismus in der Eurozone sei überschritten. Auch in den USA sei in den kommenden Wochen und Monaten eher mit etwas höheren Renditen zu rechnen. (Ausgabe vom 19.04.2021) (20.04.2021/alc/a/a) ...

