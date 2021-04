Wien (www.anleihencheck.de) - Während der Hubschrauber der NASA bewies, dass er auf dem Mars hoch fliegen kann, konnten risikoreiche Anlagen auf der Erde gestern nicht das gleiche Maß an Auftrieb beibehalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während die US-Börsen auf der Suche nach dem nächsten Impuls gewesen seien, um den Schwung beizubehalten, habe sich in CEE die Sanktionsrhetorik weiter verschärft, während sich der Gesundheitszustand des russischen Oppositionsführers Navalny verschlechtert habe. Am Primärmarkt sei heute eine starke Sitzung zu erwarten. Die "Fedspeak" bleibe vor der FOMC-Entscheidung am 28. April zurückhaltend, die Renditekurven hätten sich jedoch nach oben verschoben. IG- und HY-Spreads hätten sich im Gleichschritt um 1 BP verengt. ...

