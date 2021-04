Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt das Zwischenergebnis des Umtauschangebots bekannt. So seien von der CHF 60 Millionen 5%-Wandelanleihe bislang Obligationen im Nennwert von insgesamt rund CHF 39.6 Millionen angedient worden, was 66% der sich im Umlauf befindenden Wandelanleihe entspricht. Inhaber, die ihre Wandelobligationen noch nicht angedient haben, haben dazu während der Nachfrist bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...