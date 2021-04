DGAP-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

RCM Beteiligungs AG mit ruhigem Jahresauftaktquartal



20.04.2021 / 10:58

Sindelfingen, den 20. April 2021

Corporate News RCM Beteiligungs AG mit ruhigem Jahresauftaktquartal Nach einem ruhigen und planmäßig verlaufenen Jahresauftaktquartal weist die RCM Beteiligungs AG für ihrem Konzern einen Periodengewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (HGB, nicht testiert) in Höhe von 0,29 Mio. Euro (Vorjahr 2,15 Mio. Euro) aus, wobei die vorgelegten Geschäftszahlen wie erwartet keine Gewinnbeiträge aus Verkaufstransaktionen enthalten. Im Vorjahr waren im ersten Quartal konzernweite Gewinnbeiträge aus Verkäufen von Immobilien in Höhe von 3,50 Mio. Euro angefallen. Die Vergleichbarkeit der Geschäftszahlen mit der Vorjahresperiode ist aufgrund der jeweiligen periodischen Zuordnung von Gewinnbeiträgen aus dem Transaktionsgeschäft grundsätzlich immer nur eingeschränkt möglich. Die Konzernumsatzerlöse stellten sich nach drei Monaten damit einhergehend auf nun 0,70 Mio. Euro (Vorjahresperiode 9,37 Mio. Euro). Die Erlöse aus der Vermietung eigener Bestände haben sich in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres stabil entwickelt und erreichten 0,39 Mio. Euro (Vorjahresquartal 0,38 Mio. Euro).



Aufgrund der freundlichen Entwicklung der Kapital- und Devisenmärkte konnte im laufenden Geschäftsjahr ein Teil der im Vorjahr vorsorglich gebildeten Risikovorsorge wieder aufgelöst werden. Dies eingeschlossen wurde aus Finanzgeschäften im ersten Quartal ein saldierter Gewinn in Höhe von 0,66 Mio. Euro (Vergleichsperiode des Vorjahres -0,57 Mio. Euro) erzielt. Gleichzeitig wurden TEUR 167 als Risikovorsorgeposition neu gebildet. Die weiterhin überdurchschnittlich gute konzernweite Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme von 52,5% bildet die Grundlage dafür, dass der Konzernzinssaldo (einschließlich erhaltener Dividenden) mit TEUR 13 auch nach drei Monaten des Geschäftsjahres 2021 erneut positiv ausgewiesen wird. Die Geschäftsentwicklung der Einzelgesellschaft verlief im Wesentlichen im Gleichschritt mit der gesamten Konzernentwicklung. So hat die Einzelgesellschaft das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 mit einem Periodengewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,35 Mio. Euro (Vorjahresperiode 1,66 Mio. Euro) abgeschlossen. Wie im Konzern waren auch bei der Einzelgesellschaft in den Vergleichszahlen der Vorjahresperiode im erheblichen Umfang Gewinnbeiträge aus Immobilientransaktionen enthalten (2,74 Mio. Euro), die in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres nicht angefallen sind. Auch in der Einzelgesellschaft konnte ein Teil der im Vorjahr gebildeten Risikovorsorge wieder aufgelöst werden. Der saldierte Gewinn aus Finanzgeschäften erreichte damit nach drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres TEUR 432 (Vorjahresperiode -TEUR 352). RCM Beteiligungs AG

Der Vorstand Pressehinweis: Mit dieser Mitteilung wird die ursprünglich für den 29. April 2021 vorgesehene Mitteilung zum Quartalsabschluss der Gesellschaft vorgezogen. Über die RCM Beteiligungs AG: Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

