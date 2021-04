Goldpreis und Bitcoin - der eine steigt, der andere fällt. Seit seinem Rekordhoch von 2072,50 US-Dollar je Feinunze vor neun Monaten hatte der Goldpreis deutlich verloren. Aber nun stehen die Chancen gut, dass der Trend beim Goldpreis wieder nach oben dreht. Derweil schwächelt Bitcoin. Bewegung von Goldpreis und Bitcoin Es ist frappierend: Gerade als der Goldpreis im August 2020 seinen Abstieg begann, starteten Bitcoin und andere Kryptowährungen so richtig durch - Bitcoin verteuerte sich von Ende Juli 2020 bis Anfang voriger Woche von gut 9000 US-Dollar auf bis zu knapp 65 000 US-Dollar - mehr als das Siebenfache. In den letzten Tagen hat er dann zeitweise fast so viel verloren, wie er vor neun Monaten gekostet hatte: es ging um 9000 US-Dollar auf gut 56 000 US-Dollar bergab. Der Goldpreis hat sich dagegen vom März-Tief von 1676 US-Dollar aus um über 100 US-Dollar verteuert. Vor allem seit voriger Woche ging es bergauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...