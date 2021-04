Mit der kryptischen Bezeichnung BZ4X könnte Toyota ins Rennen um das beste Elektroauto gehen. Der Offroad-Partner soll sicher stellen, dass das SUV auch abseits der Straßen gut fährt. Zur Shanghai Auto zeigt der umsatzstärkste Pkw-Konzern der Welt eine Studie seines ersten rein elektrischen Auto unter der Marke Toyota. Bis 2025 will er insgesamt 70 elektrische Modelle auf den Markt bringen, 15 davon vollelektrisch. Sieben laufen dann unter der Submarke "Beyond Zero", wobei der BZ4X den Anfang macht. So erklärt sich auch der Namenscode: BZ steht für das Klima-Programm gleichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...