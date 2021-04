Mainz (ots) -Tödliche Schüsse in einer Berliner Spielhalle rufen das Ehepaar Yvonne und Heiko Wills (Alice Dwyer und Johann von Bülow) auf den Plan. Die Kommissarin mit geheimen familiären Beziehungen zur Unterwelt und der Fallanalytiker ermitteln im ZDF-Samstagskrimi "Herr und Frau Bulle - Alles auf Tod" am Samstag, 24. April 2021, 20.15 Uhr. Unterstützt werden die beiden von Kevin (Tim Kalkhof) und Frau Springer (Birge Schade). Unter der Regie von Uwe Janson spielen zudem Stephan Bissmeier, Heinz Hoenig, Burak Yigit, Gisa Flake und viele andere. Das Drehbuch schrieb Axel Hildebrand. In der ZDFmediathek ist der Film bereits jetzt zu sehen und ein Jahr lang verfügbar.Abend in Berlin-Kreuzberg: Ein neuer "Chicken-Imbiss" feiert Eröffnung. Es herrscht großer Trubel, Menschen in Hühnerkostümen verteilen Flyer. In der Spielhalle um die Ecke werden gerade die Tageseinnahmen gezählt, als mehrere Schüsse fallen: Geschäftsführer Ibrahim Bekin (Ercan Durmaz) wird verletzt, seine Frau Emine (Ela Cosen) stirbt.Yvonne Wills vermutet, dass Ibrahim - trotz Verwundung - mit der Tat zu tun hat, denn seine Frau war ein extremer Kontrollfreak. Heiko Wills sieht das anders. Er glaubt, dass etwas viel Größeres dahintersteckt, schließlich gehört die Spielhalle Edgar Pinninger (Ronald Nitschke), dem berüchtigten Glücksspielkönig von Berlin. Während das Team in alle Richtungen sondiert, sammelt eine Kollegin der internen Ermittlung, die von allen nur "die Marx" (Gisa Flake) genannt wird, Beweise gegen Yvonne. Sie unterstellt ihr, dass sie für die organisierte Kriminalität arbeitet, denn ihre guten Kontakte in die Unterwelt sorgen schon seit Längerem für Aufsehen. Nichtsdestotrotz sucht Yvonne Rat bei ihrem Onkel Mike (Heinz Hoenig) im Gefängnis - dort, wo auch Pinninger einsitzt. Als dieser in derselben Nacht tot in seiner Zelle liegt, finden die Ermittlungen kurz darauf ein jähes Ende, denn die Marx sorgt für Yvonnes Suspendierung. Nun muss das Team auf eigene Faust heimlich weiter ermitteln.Ansprechpartner: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/herrundfraubullePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/herr-und-frau-bulle-alles-auf-tod/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/herr-und-frau-bulle/herr-und-frau-bulle---alles-auf-tod-100.htmlhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4893608