Omya und BASF haben bekanntgegeben, ihre Partnerschaft für die gemeinsame Nutzung des Pilot Coating Centers in Ludwigshafen zu verlängern. Für mindestens vier Jahre wollen die Partner nun weiter an Lösungen für die Papier- und Kartonindustrie arbeiten. Bereits im Jahr 2003 beschlossen beide Unternehmen ihre Kräfte und ihr Know-how im Bereich der Papier- und Kartonstreicherei zu bündeln. Das Kernstück der Partnerschaft ist das "state-of-the-art" ausgestattete Pilot Coating Center der BASF in Ludwigshafen, welches unter anderem über zwei Pilot-Streichmaschinen, einen Superkalander und diverse Labortestgeräte ...

