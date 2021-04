--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------20.04.2021VIENNA INSURANCE GROUP AGWiener Versicherung GruppeFN 75687 f ISIN: AT0000908504Schottenring 30, Ringturm, 1010 WienEINBERUFUNGder am Freitag, dem 21. Mai 2021, um 11:00 Uhr (MESZ)in Wien stattfindenden30. ordentlichen HauptversammlungABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG OHNE PHYSISCHE PRÄSENZ DER AKTIONÄREGesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) undGesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)In Anbetracht der COVID-19-Pandemie beschloss der Vorstand nach sorgfältigerAbwägung zum Schutz der Aktionäre und sonstigen Teilnehmer wie bereits im Jahr2020 erneut die gesetzliche Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung inAnspruch zu nehmen.Die Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe am21. Mai 2021 wird auf Grundlage von § 1 Absatz 2 COVID-19-GesG (BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I Nr. 156/2020) und der COVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020 idFBGBl. II Nr. 616/2020) unter Berücksichtigung der Interessen sowohl derGesellschaft als auch der Teilnehmer als "virtuelle Hauptversammlung"durchgeführt.Dies bedeutet, dass aus Gründen des Gesundheitsschutzes bei der Hauptversammlungder VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe am 21. Mai 2021Aktionäre (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Absatz 4COVID-19-GesV) nicht physisch anwesend sein können. Der Vorstand bittet umVerständnis, dass Aktionäre am 21. Mai 2021 nicht persönlich zurHauptversammlung kommen können.Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Vorsitzenden desAufsichtsrates sowie dessen Stellvertreters, der Mitglieder des Vorstandes, desbeurkundenden Notars und der vier von der Gesellschaft bestimmten besonderenStimmrechtsvertreter in Wien statt.Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelleHauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV führt zuModifikationen im Ablauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechteder Aktionäre.Die Stimmrechtsausübung, das Recht Anträge zu stellen und das Recht Widerspruchzu erheben, erfolgen ausschließlich durch Vollmachtserteilung und Weisung aneinen der von der Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertretergemäß § 3 Absatz 4 COVID-19-GesV.Das Auskunftsrecht kann während der virtuellen Hauptversammlung von denAktionären selbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden, undzwar ausschließlich in Textform per E-Mail direkt an die E-Mail-Adresse derGesellschaft fragen.vig@hauptversammlung.at. [fragen.vig@hauptversammlung.at]Übertragung der Hauptversammlung im InternetDie Hauptversammlung wird gemäß § 3 Absatz 2 und 4 COVID-19-GesV iVm § 102Absatz 4 Aktiengesetz vollständig in Bild und Ton in Echtzeit im Internetübertragen. Eine Anmeldung oder ein Login sind zur Verfolgung derHauptversammlung nicht erforderlich.Alle Aktionäre der Gesellschaft können die Hauptversammlung am 21. Mai 2021 ab11:00 Uhr unter Verwendung entsprechender technischer Hilfsmittel im Internetunter www.vig.com/hauptversammlung [http://www.vig.com/hauptversammlung]virtuellverfolgen.Durch die Übertragung der Hauptversammlung im Internet haben alle Aktionäre, diedies wünschen, die Möglichkeit durch diese akustische und optische Einweg-Verbindung in Echtzeit dem Verlauf der Hauptversammlung zu folgen und diePräsentation des Vorstandes und die Beantwortung der Fragen der Aktionäre zuverfolgen.Es wird darauf hingewiesen, dass diese Liveübertragung als virtuelleHauptversammlung keine Fernteilnahme (§ 102 Absatz 3 Ziffer 2 Aktiengesetz) undkeine Fernabstimmung (§ 102 Absatz 3 Ziffer 3 Aktiengesetz und § 126Aktiengesetz) ermöglicht und damit die Übertragung im Internet keine Zweiweg-Verbindung ist.Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatztechnischer Kommunikationsmittel nur insoweit verantwortlich ist, als dieseihrer Sphäre zuzurechnen sind (§ 2 Absatz 6 COVID-19-GesV).Im Übrigen wird auf die Information über die organisatorischen und technischenVoraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Absatz 3 iVm § 2 Absatz 4 COVID-19-GesV ("Teilnahmeinformation") sowie auf die Informationen über die Rechte derAktionäre hingewiesen, wie diese auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.vig.com/hauptversammlung [http://www.vig.com/hauptversammlung]veröffentlicht sind. Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre in diesem Jahrum besondere Beachtung dieser Teilnahmeinformation, in welcher auch der Ablaufder Hauptversammlung dargelegt wird.T A G E S O R D N U N GVorlage des festgestelltenJahresabschlusses 2020 samt demLagebericht, des konsolidiertenCorporate Governance-Berichts 2020, desNachhaltigkeitsberichts 20201. (konsolidierter nichtfinanziellerBericht), des Konzernabschlusses 2020samt dem Konzernlagebericht, desVorschlages für die Gewinnverwendung unddes Berichts des Aufsichtsrates (§ 96Aktiengesetz).Beschlussfassung über die Verwendung des2. im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenenBilanzgewinnes.Beschlussfassung über den3. Vergütungsbericht 2020.Beschlussfassung über die Entlastung der4. Mitglieder des Vorstandes für dasGeschäftsjahr 2020.Beschlussfassung über die Entlastung der5. Mitglieder des Aufsichtsrates für dasGeschäftsjahr 2020.Beschlussfassung über die Ermächtigungdes Vorstandes gemäß § 169 Aktiengesetz,bis längstens 20. Mai 2026 dasGrundkapital der Gesellschaft - auch inmehreren Tranchen - um bis zu NominaleEUR 66.443.734,10 durch Ausgabe von biszu 64.000.000 auf Namen oder Inhaberlautende Stückaktien gegen Bar- oderSacheinlage oder eine Kombination dieser6. beiden zu erhöhen und über den Inhaltder Aktienrechte, den Ausschluss derBezugsrechte und die sonstigenBedingungen der Aktienausgabe mitZustimmung des Aufsichtsrates zuentscheiden. Diese Ermächtigung ersetztden in der 26. ordentlichenHauptversammlung am 12. Mai 2017 unterTagesordnungspunkt 5 gefasstenBeschluss. § 4 Absatz 2, erster Satz derSatzung wird dem entsprechend geändert.Beschlussfassung über die Ermächtigungdes Vorstandes, mit Zustimmung desAufsichtsrates gemäß § 174 Absatz 2Aktiengesetz bis 20. Mai 2026Gewinnschuldverschreibungen imGesamtnennbetrag von bis zu EUR2.000.000.000,--, auch in mehrerenTranchen, auch unter Ausschluss der7. Bezugsrechte, auszugeben sowie alleweiteren Bedingungen für die Ausgabe derGewinnschuldverschreibungenfestzusetzen. Diese Ermächtigung ersetztden in der 26. ordentlichenHauptversammlung am 12. Mai 2017 unterTagesordnungspunkt 6 gefasstenBeschluss.Beschlussfassung über die Ermächtigungdes Vorstandes, mit Zustimmung desAufsichtsrates, gemäß § 174 Absatz 2Aktiengesetz bis 20. Mai 2026 einmaligoder mehrmalsWandelschuldverschreibungen imGesamtnennbetrag von bis zu EUR2.000.000.000,--, auch unter Ausschluss8. der Bezugsrechte, auszugeben sowie alleweiteren Bedingungen, die Ausgabe unddas Umtauschverfahren derWandelschuldverschreibungenfestzusetzen. Diese Ermächtigung ersetztden in der 26. ordentlichenHauptversammlung am 12. Mai 2017 unterTagesordnungspunkt 7 gefasstenBeschluss.Beschlussfassung über die bedingteErhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR31.145.500,36 durch Ausgabe von bis zu30.000.000 Stück neuer, auf Inhaberlautende Stammaktien zur Gewährung vonBezugs- oder Umtauschrechten an dieInhaber von Wandelschuldverschreibungen.Diese bedingte Erhöhung des9. Grundkapitals ersetzt den in der 26.ordentlichen Hauptversammlung vom 12.Mai 2017 unter Tagesordnungspunkt 8gefassten Beschluss. § 4 Absatz 3 ersterund zweiter Satz der Satzung werden dementsprechend geändert. § 4 Absatz 3dritter und vierter Satz der Satzungentfallen.Beschlussfassung über die Ermächtigungdes Vorstandes gemäß § 65 Absatz 1Ziffer 8 und Absatz 1a und 1bAktiengesetz im gesetzlich jeweilshöchstzulässigen Ausmaß auf den Inhaberlautende eigene Stammaktien währendeiner Geltungsdauer von 30 Monaten abdem Tag der Beschlussfassung derHauptversammlung zu erwerben. Der beimRückerwerb zu leistende Gegenwert darfnicht niedriger als maximal 50% unterund nicht höher als maximal 10% über demdurchschnittlichen, ungewichtetenBörseschlusskurs der dem Rückerwerbvorhergehenden zehn Börsetage betragen.Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstandesüber die Börse oder durch einöffentliches Angebot oder auf eine10. sonstige gesetzlich zulässige,zweckmäßige Art erfolgen.Beschlussfassung über die Ermächtigungdes Vorstandes, längstens für die Dauervon fünf Jahren ab Beschlussfassung, dieerworbenen eigenen Aktien unterAusschluss des Bezugsrechtes zurBedienung vonWandelschuldverschreibungen, die aufGrundlage des Beschlusses derHauptversammlung am 21. Mai 2021ausgegeben werden, zu verwenden und aufeine andere gesetzlich zulässige Art alsüber die Börse oder durch einöffentliches Angebot zu veräußern. DieseErmächtigung ersetzt den in der 28.ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai2019 unter Tagesordnungspunkt 5gefassten Beschluss.Wahl des Abschlussprüfers und11. Konzernabschlussprüfers für dasGeschäftsjahr 2022.Beschlussfassung über die Erhöhung der12. satzungsmäßigen Höchstzahl derMitglieder im Aufsichtsrat auf zwölfdurch Änderung der Satzung in § 10Absatz 2.Beschlussfassung über die Vergrößerung13. des Aufsichtsrates.14. Wahlen in den Aufsichtsrat.UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNGDie folgenden gemäß § 108 Aktiengesetz aufzulegenden Unterlagen liegenspätestens ab 30. April 2021 zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht derAktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der VIENNA INSURANCE GROUP AG WienerVersicherung Gruppe (die "Gesellschaft"), Schottenring 30, 1010 Wien, auf:* Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für dieTeilnahme gemäß § 3 Absatz 3 iVm § 2 Absatz 4 COVID-19-GesV("Teilnahmeinformation"),* Jahresabschluss mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020,* Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020,* konsolidierter Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2020,* Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020 (konsolidierternichtfinanzieller Bericht),* Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2020 zumTagesordnungspunkt 2,* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-14,* Bericht des Vorstandes über den Bezugsrechtsausschluss zu denTagesordnungspunkten 6-8 und 10,* Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 1, 2, 3, 11, 12, 13 und 14,* Unterlagen für die Wahlen in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Absatz 2 Aktiengesetzzu Tagesordnungspunkt 14,* Satzungsgegenüberstellung, sowie* Vergütungsbericht 2020.Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung, dasVollmachtsformular für die vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäߧ 3 Absatz 4 COVID-19-GesV, das Formular für den Widerruf einer Vollmacht gemäߧ 114 Aktiengesetz, das Frageformular, sowie Informationen über die Rechte derAktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 Aktiengesetz sind spätestens ab 30.April 2021 auch auf der Internetseite der Gesellschaft www.vig.com [http://www.vig.com/] unter Investor Relations/Hauptversammlung via direktem Linkwww.vig.com/hauptversammlung [http://www.vig.com/hauptversammlung]zugänglich.HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEMÄSS §§ 109, 110, 118 UND 119AktiengesetzAktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangenspätestens am 30. April 2021 der Gesellschaft in Schriftform an VIENNA INSURANCEGROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Abteilung VD100, zu Handen Herrn Dr.Philipp Bardas, Schottenring 30, 1010 Wien, zugeht. Jedem so beantragtenTagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen.Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktiendie Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a Aktiengesetz, in der bestätigtwird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vorAntragstellung Inhaber der Aktien sind, und die zum Zeitpunkt der Vorlage beider Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. MehrereDepotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 5%vermitteln, müssen sich auf denselben Stichtag beziehen. Hinsichtlich derübrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zurTeilnahmeberechtigung verwiesen.Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zujedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNamen der Aktionäre, die das Verlangen stellen, samt Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstandes oder des Aufsichtsrates auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 11. Mai 2021 derGesellschaft entweder per Telefax an +43 (0)1 89 00 500-60 oder per Post anVIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Abteilung VD100, zu HandenHerrn Dr. Philipp Bardas, Schottenring 30, 1010 Wien, zugeht. Bei einemVorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes tritt an die Stelle derBegründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Absatz 2Aktiengesetz.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes genügtbei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10aAktiengesetz, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammendas Beteiligungsausmaß von 1% vermitteln, müssen sich auf denselben Stichtagbeziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wirdauf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen (siehe unten).Über einen Beschlussvorschlag, der gemäß § 110 Absatz 1 Aktiengesetz bekanntgemacht wurde, ist gemäß § 119 Absatz 2 Aktiengesetz nur dann abzustimmen, wenner in der Hauptversammlung als Antrag wiederholt wurde. Es wird daraufhingewiesen, dass das Recht der Aktionäre in der Hauptversammlung Anträge zustellen, wie unten näher ausgeführt, ausschließlich durch einen der besonderenStimmrechtsvertreter ausgeübt werden kann.Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungs-punktes erforderlich ist. Voraussetzung für dieAusübung des Auskunftsrechts ist der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme andieser Hauptversammlung und die Erteilung der Vollmacht an den besonderenStimmrechtsvertreter. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nachvernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen odereinem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen oder ihreErteilung strafbar wäre.Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht gemäß § 118Aktiengesetz auch bei der virtuellen Hauptversammlung während derHauptversammlung von den Aktionären selbst ausschließlich durch Übermittlung vonFragen per E-Mail direkt an die Gesellschaft an die E-Mail-Adressefragen.vig@hauptversammlung.at [fragen.vig@hauptversammlung.at]ausgeübt werdenkann.Bitte beachten Sie, dass dafür während der Hauptversammlung vom Vorsitzendenangemessene zeitliche Beschränkungen festgelegt werden.Wir ersuchen unsere Aktionäre aufgrund der außerordentlichen Situation dieFragen vorab in Textform per E-Mail an die E-Mail-Adressefragen.vig@hauptversammlung.at [fragen.vig@hauptversammlung.at]zu übermitteln.Wir würden uns sehr freuen, wenn diese bis zwei Werktage vor derHauptversammlung, sohin bis 19. Mai 2021, bei der Gesellschaft eingehen, um eineoptimale Vorbereitung sicherstellen zu können. Damit ermöglichen Sie derGesellschaft eine möglichst genaue Vorbereitung und rasche Beantwortung der vonIhnen gestellten Fragen in der Hauptversammlung.Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches auf der Internetseite derGesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung [http://www.vig.com/hauptversammlung]abrufbar ist.Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Auskunftsrechts derAktionäre gemäß § 118 Aktiengesetz werden in der Teilnahmeinformationfestgelegt.Jeder Aktionär ist berechtigt, in der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabedes COVID- 19-GesG und der COVID-19-GesV durch seinen besonderenStimmrechtsvertreter zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen, diekeiner vorherigen Bekanntmachung bedürfen. Voraussetzung hierfür ist derNachweis der Teilnahmeberechtigung und die Erteilung einer entsprechendenVollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertreter im Sinne der Einberufung.Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Antragsrechts derAktionäre gemäß § 119 Aktiengesetz werden in der Teilnahmeinformation, die aufder Internetseite der Gesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung abrufbarist, festgelegt.Über einen Antrag zur Wahl einer Person in den Aufsichtsrat kann in derHauptversammlung nur dann abgestimmt werden, wenn spätestens am 11. Mai 2021 einentsprechender Beschlussvorschlag von Aktionären, deren Anteile zusammen 1 % desGrundkapitals erreichen, der Gesellschaft zugegangen ist. Hinsichtlich derübrigen Anforderungen für das Einbringen von Vorschlägen zur Beschlussfassungwird auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen.Der Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppebesteht derzeit aus zehn Mitgliedern, davon vier Frauen und sechs Männer, sodassdie Mindestanforderungen gemäß § 86 Absatz 7 Aktiengesetz erfüllt sind. Diehöchstzulässige Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates soll gemäßTagesordnungspunkt 12 der 30. Hauptversammlung am 21. Mai 2021 von zehn aufzwölf erhöht werden. Bei Wirksamwerden dieser Satzungsänderung soll derAufsichtsrat künftig aus zwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedernbestehen. In der Hauptversammlung sind daher zwei Aufsichtsratsmitglieder zuwählen, um die angestrebte Anzahl von zwölf Aufsichtsratsmitgliedern zuerreichen.§ 10 Ziffer 2 der Satzung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener VersicherungGruppe wird bei Wirksamwerden der Satzungsänderung zu Tagesordnungspunkt 12dieser Hauptversammlung vorsehen, dass der Aufsichtsrat aus drei bis zwölf,statt wie bisher drei bis zehn, Mitgliedern besteht.In der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe müssen imAufsichtsrat derzeit mindestens drei Sitze von Frauen und mindestens drei Sitzevon Männern besetzt sein. Dieser Mindestanteil erhöht sich durch dieBeschlussfassung über die Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsratesgemäß Tagesordnungspunkt 13, sodass bei Wirksamwerden künftig vier Sitze vonFrauen und vier Sitze von Männern besetzt sein müssen. Der gesetzlicheMindestanteil wird daher im Aufsichtsrat unabhängig von der Wahl dervorgeschlagenen Mitglieder erfüllt sein.Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 Aktiengesetz sind spätestens ab 30. April 2021 auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung [http://www.vig.com/hauptversammlung]zugänglich.NACHWEISSTICHTAG UND BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG GEMÄSS §111 AktiengesetzDepotverwahrte InhaberaktienDie Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zurAusübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen dervirtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesVgeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am 11. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesGund der COVID-19-GesV und zur Ausübung der Aktionärsrechte ist daher nurberechtigt, wer am Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaftnachweist.Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes amNachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a Aktiengesetz, die derGesellschaft spätestens am 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich untereiner der folgenden Adressen zugehen muss:* per Post oder per Boten:VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Abteilung VD100, zu HandenHerrn Dr. Philipp Bardas Schottenring 30, 1010 Wien* per Telefax: +43 (01) 89 00 500-60* per E-Mail: anmeldung.vig@hauptversammlung.at[anmeldung.vig@hauptversammlung.at](als eingescannter Anhang, - TIF, PDF,etc.)* per SWIFT: GIBAATWGGMSMessage Type MT598 oder MT599; unbedingt ISIN AT0000908504 im Text angebenOhne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung kann dieBevollmächtigung eines besonderen Stimmrechtsvertreters nicht wirksam erfolgen.Hinsichtlich der Bevollmächtigung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und desdabei einzuhaltenden Verfahrens wird auf die nachstehenden Ausführungen indieser Einberufung verwiesen.Depotbestätigung gemäß § 10a AktiengesetzDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichenPersonen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischenPersonen,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien (ISIN AT0000908504) des Aktionärs,* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung muss sich auf den Nachweisstichtag 11. Mai 2021, 24:00 Uhr(MESZ) beziehen.Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft alsAktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.Im Sinne des § 10a Absatz 1 letzter Satz Aktiengesetz wird die Gesellschaft auchBestätigungen zum Nachweis des Besitzes von Aktien (Depotbestätigungen)entgegennehmen, die von juristischen Personen ausgestellt wurden, welche gemäßtschechischem Recht zur Depotführung hinsichtlich dieser Aktien befugt sind.Die Depotbestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache übermitteltwerden. Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durchÜbermittlung einer Depotbestätigung nicht gesperrt; Aktionäre können deshalbüber ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einerDepotbestätigung weiterhin frei verfügen.BEVOLLMÄCHTIGUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS UND DAS DABEIEINZUHALTENDE VERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nachMaßgabe des Aktiengesetzes, des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV berechtigtist und dies der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen in dieser Einberufungnachgewiesen hat, hat das Recht, einen besonderen Stimmrechtsvertreter zubevollmächtigen.Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und die Erhebung einesWiderspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AGWiener Versicherung Gruppe am 21. Mai 2021 kann gemäß § 3 Absatz 4 COVID-19-GesVnur durch einen der besonderen Stimmrechtsvertreter erfolgen.Als besondere Stimmrechtsvertreter werden die folgenden Personen, die geeignetund von der Gesellschaft unabhängig sind, vorgeschlagen:(i) Dr. Michael Knapc/o Interessenverband für Anleger, IVAFeldmühlgasse 22, 1130 WienE-Mail-Adresse knap.vig@hauptversammlung.at(ii) Rechtsanwalt Mag. Christoph Moserc/o Schönherr Rechtsanwälte GmbHSchottenring 19, 1010 WienE-Mail-Adresse moser.vig@hauptversammlung.at(iii) Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbHARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 WienE-Mail-Adresse nauer.vig@hauptversammlung.at [nauer.vig@hauptversammlung.at](iv) Rechtsanwalt Dr. Richard Wolfc/o Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG Schubertring 6, 1010 WienE-Mail-Adresse wolf.vig@hauptversammlung.atJeder Aktionär kann eine der vier oben genannten Personen als seinen besonderenStimmrechtsvertreter auswählen und dieser Vollmacht erteilen.Für die Vollmachtserteilung an die besonderen Stimmrechtsvertreter ist auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung [http://www.vig.com/hauptversammlung] ein eigenes Vollmachtsformular abrufbar, welcheszwingend zu verwenden ist.Für die Vollmachtserteilung, die dazu vorgesehenen Übermittlungsmöglichkeitenund Fristen sind die in der Teilnahmeinformation, die auf der Internetseite derGesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung abrufbar ist, enthaltenenBestimmungen zu beachten.Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklichausgeschlossen.GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE (Hinweis gemäß § 120 Absatz 2 Ziffer 1Börsegesetz)Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft Nominale EUR 132.887.468,20 und ist eingeteilt in 128.000.000 aufden Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. DieGesellschaft und ihre Tochterunternehmen halten keine eigenen Aktien. DieGesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum vorgenanntenZeitpunkt 128.000.000.KEINE PHYSISCHE ANWESENHEITWir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei der Durchführung derkommenden Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung gemäß der COVID-19-GesV weder Aktionäre noch Gäste persönlich zugelassen sind.INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG FÜR AKTIONÄREZweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ihrer DatenDie Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesonderejene gemäß § 10a Absatz 2 Aktiengesetz, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum,Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfallsAktiengattung, Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigungbezieht, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum desoder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen,insbesondere der Europäischen Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) sowie desösterreichischen Datenschutzgesetzes (DSG), um den Aktionären die Ausübung ihrerRechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für dieTeilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung gemäß demAktiengesetz, insbesondere die §§ 111, 113, 114, 117 und 120 Aktiengesetz,zwingend erforderlich. Die personenbezogenen Daten von Aktionären werden im Zugeder Hauptversammlung zu folgenden Zwecken verarbeitet: Organisation derHauptversammlung, Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an derHauptversammlung, für die Ausübung von Aktionärsrechten im Rahmen derHauptversammlung, Feststellung des Abstimmungsverhaltens, Anlegen einesAnmeldeverzeichnisses, Anlegen eines Teilnahmeverzeichnisses, Anlegen einesVollmachtsverzeichnisses, Erstellen eines Hauptversammlungsprotokolls, Erfüllungvon Compliance-Pflichten einschließlich Aufzeichnungs-, Auskunfts- undMeldepflichten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Artikel 6 Absatz1 lit c DSGVO und Artikel 6 Absatz 1 lit f DSGVO.Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die VIENNA INSURANCE GROUP AGWiener Versicherung Gruppe, Schottenring 30, 1010 Wien. Die Gesellschaft bedientsich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externerDienstleistungsunternehmen, wie insbesondere Zählservice, Notar, Rechtsberater,besonderer Stimmrechtsvertreter und IT- Dienstleister. Diese erhalten von derGesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung derbeauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Datenausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hatdie Gesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen einedatenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.Die besonderen Stimmrechtsvertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder,der Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht könnenin das gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 Aktiengesetz)Einsicht nehmen und dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten(u.a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. Die Gesellschaft istzudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere dasTeilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbucheinzureichen (§ 120 Absatz 4 Aktiengesetz).Aufbewahrungsdauer Ihrer DatenDie Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für dieZwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind,und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus demUnternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrechtsowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionärengegen die Gesellschaft oder umgekehrt von der Gesellschaft gegen Aktionäreerhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung undDurchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mitGerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Datenwährend der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens biszu dessen rechtskräftiger Beendigung führen. Die Dauer der Verjährung richtetsich insbesondere nach den Bestimmungen des Allgemeinen BürgerlichenGesetzbuches.Ihre RechteSie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob wir personenbezogeneDaten von Ihnen verarbeiten. Wenn dies der Fall ist, können Sie Auskunft überdie Daten selbst, den Zweck der Datenverarbeitung, die Kategorien der Daten, dieEmpfänger, die Herkunft und die Speicherdauer der zu Ihrer Person von unsverarbeiteten Daten verlangen.Falls wir Daten zu Ihrer Person verarbeiten, die unrichtig oder unvollständigsind, so können Sie Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer Daten verlangen.Sie können auch die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter Daten verlangen. Bittebeachten Sie aber, dass dies nur auf unrichtige, unvollständige oderunrechtmäßig verarbeitete Daten zutrifft. Ist unklar, ob die zu Ihrer Personverarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßigverarbeitet werden, so können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Datenbis zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen. Auch können Sie Ihre zuvorerteilte Einwilligung jederzeit und ohne Grund widerrufen, um dieWeiterverwendung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf Grundlage einerEinwilligungserklärung erhoben und verwendet werden, zu verhindern. Der WiderrufIhrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung,die vor ihrem Widerruf aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgt ist. Im Falle einesWiderrufs haben Sie auch das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen.Auf Ihre Anfrage hin erhalten Sie eine Kopie der von uns zu Ihrer Personverarbeiteten Daten in einem von uns bestimmten, maschinenlesbaren Format.Alternativ können Sie uns auch mit der direkten Übermittlung dieser Daten aneinen von Ihnen gewählten Dritten beauftragen, sofern dieser Empfänger uns diesaus technischer Sicht ermöglicht und der Datenübertragung weder einunvertretbarer Aufwand, noch gesetzliche oder sonstigeVerschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitserwägungen von unserer Seiteoder von dritten Personen entgegen stehen.Soweit wir Ihre Daten zur Wahrung der berechtigten Interessen derVerantwortlichen oder eines Dritten verarbeiten, steht Ihnen überdies einWiderspruchsrecht zu.Wir ersuchen Sie, all Ihre Ansuchen an die untenstehend ausgewiesenenKontaktdaten zu übermitteln. Um sicherzugehen, dass Ihre personenbezogenen Datennicht in falsche Hände geraten, ersuchen wir Sie, bei Übermittlung IhresAnsuchens einen Identitätsnachweis, z.B. eine Ausweiskopie, beizufügen.Kontakt für datenschutzrechtliche AnsuchenVIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppez. H. des DatenschutzbeauftragtenSchottenring 301010 WienÖsterreichdatenschutz@vig.com [datenschutz@vig.com]Zudem steht Ihnen das Recht auf Beschwerdeerhebung bei der österreichischenDatenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, (dsb@dsb.gv.at[dsb@dsb.gv.at]) offen.Der VorstandWien, im April 2021Rückfragehinweis:VIENNA INSURANCE GROUP AGWiener Versicherung Gruppe1010 Wien, Schottenring 30Nina Higatzberger-SchwarzLeiterin Investor RelationsTel.: +43 (0)50 390-21920Fax: +43 (0)50 390 99-21920E-Mail: nina.higatzberger@vig.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/59/12/10701311/0/210419_Einberufung_HV_VIG.pdfEmittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung GruppeSchottenring 30A-1010 WienTelefon: +43(0)50 390-22000FAX: +43(0)50 390 99-22000Email: investor.relations@vig.comWWW: www.vig.comISIN: AT0000908504Indizes: WBI, VÖNIX, ATXBörsen: Prague Stock Exchange, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126790/4893682