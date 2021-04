NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT UND STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF BZW. ERWERB DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR

Vancouver, BC, 20. April 2021 - Lyfted Farms, die Tochtergesellschaft von TransCanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: XETR: TH8) ("TransCanna" oder die "Gesellschaft"), hat an diesem 20. April (4/20), der als internationaler Festtag für den feierlichen Konsum von Cannabis bekannt ist, viel zu feiern.

Die Gesellschaft erfüllte eine beeindruckende Erstbestellung mit 25 Pfund hochwertiger exotischer Cannabisblüten und -konzentrate aus Innenanbau im Wert von $ 100.000, die letzte Woche, kurz vor dem größten Tag der Cannabis-Gegenkultur, in die Regale von 14 der berühmten STIIIZY-Einzelhandelsgeschäften in Kalifornien gelangten.

Die STIIIZY-Einzelhandelsgeschäfte sind in der Branche für ihre hochmodernen fesselnden Erlebniswelten bekannt, wie z.B. Ausstellungen mit Kunstgalerie-Qualität, LED-Lichttunnel mit eindrücklichen Bild- und Szene-Projektionen sowie Beobachtungsfenster, durch die man in Echtzeit den Anbau beobachten kann, um Teilnehmern das komplette Erlebnis von der Saat bis zum Verkauf zu bieten.

"Das Eindringen in das STIIIZY-Ökosystem ist ein großer Gewinn für Lyfted Farms - es ermöglicht uns, unsere Kundenbasis auf eine entscheidende neue Art und Weise besser zu erreichen und zu erweitern," sagte Shaun Serpa, Marketing Direktor von Lyfted Farms. "Diese nächste Stufe der Kundenerreichbarkeit und größerer Mainstream-Präsenz ist ein großartiger Meilenstein, eine Art Reifebescheinigung, für uns."

Das Lyfted Farms-Produkt gibt es jetzt in den STIIIZY-Filialen in San Francisco, Modesto, Los Angeles, Rancho Mirage, Davis und Alameda.

Unter den Sorten und Produkten, die an STIIIZY geliefert wurden, sind: Vice Channel Star "The Donkmaster" Sage Thomas' 3,5gr Heads Up Pro Tree; Taste Deez Treatz Founder AG Cubano 3,5gr Fidel OG und Maracuja; Fresca - Off The Couch; Lyfted Farms/Summit Boys - 1gr Mobert X Unicorn Poop Caviar Badder, sowie der Leafly Preisträger Nump's Garlic Noodles.

Die Assoziation der Marke Lyfted Farm mit STIIIZY stärkt ihren Ruf in der Branche als authentische Marke mit einer loyalen Kundenbindung und solider Glaubwürdigkeit im Milieu.

Wie Lyfted ist auch STIIIZY seinem ehrlichen, basisorientierten Engagement für den Cannabis-Lifestyle und die Cannabis-Kultur seit seiner Gründung treu geblieben. STIIIZY, mit Sitz in Kalifornien, explodierte 2017 in der Szene und erlangte mit seinem gleichnamigen Vape-Pen sofortige Popularität unter Cannabis-Enthusiasten und Skateboardern. Zusätzlich zu seinem Premium-Produkt, den erlebnisorientierten Einzelhandelsstandorten und der extremen Beliebtheit bei den Verbrauchern ist STIIIZY führend in Sachen Corporate Citizenship, fördert eigene Unternehmen von Minderheiten, sorgt für Vielfalt in der Marke und spendet einen Teil des Verkaufserlöses an US-Militärveteranen, für Obdachlosigkeit und soziale Gerechtigkeit.

"Die Ergänzung der STIIIZY-Filialen und die größere Marktdurchdringung in Südkalifornien passen perfekt zur Erweiterung und zu der erhöhten Produktion unseres Betriebs in Daly," meinte Herr Serpa. "Dieses Umsatzwachstum und die erhöhte Kundenpräsenz sind Teil unserer verbrauchernahen Strategie und unseres lebenslangen Schwerpunktes, die Cannabis-Kultur und Cannabis-Enthusiasten zu bedienen und zu feiern."

Über TransCanna

TransCanna Holdings Inc. ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von TransCanna, Lyfted Farms, ist Kaliforniens authentische Cannabismarke, die mit ihrem Pioniergeist seit 1984 konstant die besten Cannabisblütengene und Anbaumethoden anbietet. Die exklusiven Cannabisblüten der Marke Lyfted Farms sind in ganz Kalifornien bei hochwertigen Einzelhändlern erhältlich. Mit seiner neuen Anbauanlage in Daly (Kalifornien) ist das Unternehmen nun aufgestellt, um eines der größten und effizientesten vertikal integrierten Cannabisunternehmen auf dem kalifornischen Markt zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Für das Board of Directors

Bob Blink, CEO

Corporate Communications:

mailto:investor@transcanna.com

604-200-8853

Aktuelle Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie in unseren Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) oder der Website der CSE (www.thecse.com).

Zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, wie z.B. Aussagen über zukünftige Erweiterungen und Kosteneinsparungen sowie Pläne bezüglich Produktionssteigerungen und Finanzierungen. Diese Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, einschließlich Annahmen bezüglich der Fertigstellung der Erweiterung der Anlage Daly, der Genehmigung einer Pro-Cannabis-Politik durch die Regierung, eines besseren Zugangs zu Finanzdienstleistungen und erhöhter Anbaukapazitäten, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, welche schwer vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den im Rahmen dieser zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ergebnissen abweichen Zu den Risiken, die eine Abweichung der Ergebnisse von denen bewirken können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung genannt werden, gehören unerwartete Steigerungen der Betriebskosten, eine anhaltende Belastung der Landwirte aufgrund von Bränden und der Coronavirus-Pandemie sowie der Wettbewerb durch andere Einzelhändler. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich aller Finanzprognosen oder zukunftsgerichteten Finanzinformationen, gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung und dienen dem Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen bzw. die Gründe, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen den kanadischen Wertpapierbehörden vorlegen muss. Diese Unterlagen wurden auf der Webseite www.sedar.com veröffentlicht.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57936Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57936&tr=1



