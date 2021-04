Frankfurt am Main; Conway, Arkansas (ots) - Acxiom (https://www.acxiom.de/), ein weltweit führender Daten-Anbieter, ist mit seinem Portfolio nun auch auf Datarade, einem aktuell sehr schnell wachsenden Markplatz für Daten, verfügbar. Branchenunabhängig kann nun schnell und unkompliziert auf Acxioms wichtigste Daten und Services zugegriffen werden: Haushalts- und Geo-Daten, B2C- und B2B-Zielgruppen (High Value Audiences), Daten-Hygiene und -anreicherung sowie Onboarding von First Party Data und Lookalikes.Acxioms Expertise besteht darin, die bestmöglichen Erkenntnisse über Konsumenten aus verschiedensten Datenquellen zu gewinnen und diese mittels Big Data für die Erkennung, das Targeting und die Messung effektiv nutzbar zu machen. Die Daten werden von Marketers und Werbetreibenden weltweit für verschiedenste Zwecke eingesetzt: Von der Erstellung hochqualifizierter Zielgruppen, über das Identifizieren von Lookalikes und neuen Interessensegmenten bis hin zur Optimierung von Reichweiten, Angeboten und Botschaften.Von seinen Wettbewerbern unterscheidet sich Acxiom vor allem durch die Einbettung seiner Produkte in ein besonders geschütztes Umfeld: Indem Acxiom verschiedene Datensätze in großem Umfang und datenschutzkonform aufnimmt, bereinigt, abgleicht und verbessert, können umfassende Kenntnisse über den Konsumenten gewonnen werden. Viele andere Unternehmen verlassen sich nur auf den reinen Einsatz von Cookies zur Erstellung von zusammengesetzten Profilen und Verhaltensweisen."Acxiom unterstützt werbetreibende Unternehmen dabei, jede Marketing-Botschaft relevant zu machen, um so die Kommunikation mit ihren Kunden nachhaltig zu verbessern. Die hervorragende Plattform von Datarade bringt Werbetreibende mit dem Datenanbieter zusammen. Damit ermöglicht sie Werbetreibenden den Zugriff auf die Daten und Services, die für aktuelle Marketingaktivitäten gerade benötigt werden. Wir freuen uns, die bisherige Partnerschaft mit Datarade weiter auszubauen und zu stärken. Unsere Daten und Services im People-Based-Ansatz sind so einfach und weltweit zugänglich", so Christian Färber, Director of Product Management EMEA, Acxiom.Acxiom kann ein breites Spektrum an Daten und Erkenntnissen zu deutschen Haushalten in Verbindung mit deskriptiven und präskriptiven Attributen liefern. Das Unternehmen gleicht diese mit Hilfe von datenschutzkonformen und direkten Matching-Methoden ab. Ausgestattet mit präzisen, umfassenden und aktuellen Daten, können Marketers ihre Kunden besser verstehen und über verschiedene Kanäle wie Online, Mobile, Fernsehen, E-Mail oder Direktwerbung erreichen. Acxiom arbeitet weltweit mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen, der Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Automotive, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Reisen, Technologie und Telekommunikation."Wir sind stolz darauf, die Produkte und Data Services von Acxiom auf dem Marktplatz von Datarade anbieten zu können. Acxiom ist einer der führenden Anbieter, wenn es darum geht, die Datenqualität und Datenschutzkonformität in die externe Datenindustrie zu bringen. Das Datarade-Team freut sich darauf, Acxiom mit unserem Netzwerk an Kunden zu verknüpfen und diesen Zugang zu umfassenden Verbraucherinformationen zu ermöglichen", so Richard Hoffmann, Co-Founder & CCO, Datarade.Folgende Beispiele für Daten und Services sind über den Datarade-Marktplatz (https://datarade.ai/data-providers/acxiom/profile) zugänglich:- Acxiom Geo-Spatial Data - statistische geografische Daten für Marktanalysen- Acxiom INFOBASE® - Haushaltsdatenbank auf Individual-Ebene: Die umfassende Quelle für Verbraucherinformationen, Customer Insights und Zielgruppenansprache- Acxiom B2B INFOBASE® - Firmendatenbank: Die umfassende Quelle für Unternehmen und Branchen- Acxiom Segmentation: Personicx - Verbessern der 360°-Sicht auf den Konsumenten: umfassende Einblicke in Lebensphasen, Wohlstand und Verhalten- Acxiom Analytics File - Acxiom's Verbrauchermarketingdaten für Einblicke und Analysen- Acxiom High Value Audiences (HVA) - hoch skalierbare und performante Zielgruppen für kanalübergreifende Aktivierung- Acxiom Real Identity* - Acxioms innovative und 2020 als "Martech Breakthrough" ausgezeichnete Identitätslösung- Activation of 1st Party Data - Onboarding von Offline-CRM-Daten und berechneten Lookalikes in Walled Garden Publishern wie Facebook und ins programmatische Eco-System- Customer Data Integration (CDI) - Datenbereinigung und -hygiene- Acxiom Data Enhancement - Anreicherung der CRM-Daten um die umfassendste Quelle für Verbraucherinformationen* Real Identity ermöglicht es werbetreibenden Unternehmen, ihre eigenen Kundendaten mit Opt-In über alle Kanäle in einem First-Party-Graph zu vereinen. Insights zu den Konsumenten können so kanalübergreifend genutzt werden, um holistische Marketing-Ansätze effizienter zu gestalten und um diese gezielt an die Anforderungen der Konsumenten anzupassen.Über AcxiomAcxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überall dort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgen und so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Seit mehr als 55 Jahren ist Acxiom führend in den Bereichen Customer Data Management, Identity und der verantwortungsvollen Nutzung von Daten. Heute unterstützt Acxiom weltweit zahlreiche namhafte Unternehmen dabei, täglich außergewöhnliche Customer Experiences zu verwirklichen Acxiom gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter acxiom.de.About DataradeDatarade is the world's fastest-growing data marketplace. With a persistent focus on crafting the ultimate data shopping experience, Datarade has helped thousands of data buyers find the right data for their business, effortlessly. More than 2,000 data providers across 300+ data categories are already listed on Datarade, enabling organizations across industries to connect with trusted providers and access the best datasets and APIs. 