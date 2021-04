Evotec hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen an ihrem Campus Curie im französischen Toulouse den Bau von J.POD 2 EU, einer Anlage zu Herstellung von Biologika, initiiert hat. J.POD 2 EU, Evotecs zweite innovative biopharmazeutische cGMP-Produktionsanlage, wird die hochmoderne Technologie von Just - Evotec Biologics mit kleinen, automatisierten, verdichteten und kontinuierlichen Bioprozessverfahren in autonomen Reinräumen einsetzen.J.POD 2 EU wird Evotecs erste kommerzielle biopharmazeutische ...

