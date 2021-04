BONN (IT-Times) - Der Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) und die IT-Unit T-Systems haben heute ein Investment in Blockchain-Netzwerk Celo bekannt gegeben. Die Deutsche Telekom und die IT- und Geschäftskundeneinheit T-Systems beteiligen sich mit dem Kauf von Token an Celo, einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...