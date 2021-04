Thema heute:

Neubau: CGM wertet Campus in Koblenz für "New Work" weiter auf

Das neue Arbeiten im Sinne von "New Work" wird im Verlauf des Jahres 2021 und danach mehr sein als Büro - aber auch mehr als nur Home-Office. Die Arbeit wird vielmehr "hybrid" sein. Die CompuGroup Medical (CGM) aus Koblenz investiert daher in den Ausbau des Campus auf Maria Trost und gibt den Startschuss für ein Bauprojekt, das die Arbeit mit gesunder Ernährung und Meeting-Möglichkeiten noch attraktiver machen wird.

Auch in Zeiten von "New Work" und aktuell deutlich mehr Home-Office ist es wichtig, dass die Arbeit in und um Büros attraktiv ist und noch attraktiver wird. Die Art zu arbeiten hat sich verändert und vieles wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich "virtueller" sein als vorher. Aber auch die Zusammenarbeit im Team vor Ort, gemeinsames Nachdenken, Lösungen schaffen und erleben, wie Ideen zu Erfolgen werden, wird immer seine Berechtigung haben.

Davon ist CompuGroup Medical (CGM) - eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit - überzeugt und investiert auf dem Campus in Koblenz in ein innovatives Gebäude, welches Bistro und Meetingräume geschickt kombiniert. Zum einen gehöre eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung zu einem zeitgemäßen Arbeitsumfeld, zum anderen aber auch die Möglichkeit, sich mit Kollegen regelmäßig auszutauschen.

"Gerade dieser Austausch ist uns bei der CGM wichtig, denn Teamwork ist eines unserer wesentlichen Erfolgskonzepte", so CEO Dr. Dirk Wössner. "Wir schaffen mit dem neuen Gebäude daher nicht nur die Möglichkeit, sich hier gesund zu ernähren und damit fit zu sein. Auch das Zusammentreffen unserer Teams - sei es zufällig in Bistro oder Café, oder geplant in der Meeting-Area - gehört nach unserem Verständnis zu einem großartigen Job. Das ist unser Anspruch."

Das neue Gebäude ergänzt mit Bistro, Café und Meeting-Area die bereits bestehenden Angebote wie die Kinderbetreuung und das CGM-eigene Fitnessstudio. Bis 2022 entsteht ein zweistöckiges Gebäude von 40 Meter Länge und 30 Meter Breite mit einer Grundfläche von etwa 1.200 m². Im Obergeschoss wird dabei ein Meeting-Bereich entstehen, während im Erdgeschoss bis zu 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CGM Bistros bis zu 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichzeitig eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung anbieten.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.