(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 20.04.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel teils deutlich fester. Die Aktienmärkte hingegen liegen größtenteils unter Druck. Für Wacker Chemie und KWS Saat geht es nach unten. Mais ist in den USA in der vergangenen Woche auf das höchste Niveau seit acht Jahren geklettert und notiert gegenwärtig nur leicht darunter. ...

