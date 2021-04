Der größte Salzproduzent der Welt, K+S aus Deutschland, greift nun den Abbau seiner Schulen an. Dafür soll das Salzgeschäft in den USA verkauft werden. Die Börse reagiert darauf erfreut, die K+S-Aktie tendiert nordwärts. Verkauf des US-Salzgeschäfts ist kurz vor dem Abschluss Wie der Düngerkonzern am Montagabend in Kassel bekannt gab, genehmigten die US-Justizbehörden den milliardenschweren Verkauf des US-Salzgeschäfts an Stone Canyon Industries. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...