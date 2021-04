Für den deutschen Standardwerte-Index geht es am Dienstag zunächst einmal bergab: Der DAX verliert gut 0,75%. Grund hierfür sind Marktbeobachtern zufolge vor allem steigende Zinsen am Anleihemarkt. Auch die internationalen Indizes in Asien und Europa notieren im roten Bereich. Am DAX-Ende findet sich Siemens Energy mit einem Minus von über 3%. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Siemens Energy (WKN ENER6Y) Das heutige DAX-Schlusslicht Siemens Energy wird auch unter Stuttgarter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...