Kairo (ots/PRNewswire) - Ägypten hat Pläne angekündigt, eine Übersicht des ägyptischen menschlichen Genoms zu erstellen und damit die Welt der Präzisionsmedizin zu erobern. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah El Sisi wurde von Premierminister Mustafa Mabdouli und dem Minister für Hochschulbildung Khaled Abdel Ghaffar über die Entwicklung des Projekts informiert.Auf der Website von Egypt Today wird heute berichtet, dass "dieses Projekt laut einer Erklärung des Sprechers der ägyptischen Präsidentschaft, Bassam Radi, Ägypten den Weg in die Welt der Präzisionsmedizin, der Gentherapie und der Spezialmedikamente der Zukunft auf der Grundlage genetischer Kombinationen ebnen kann."Agiomix wurde von dem Projekt zum offiziellen Betreiber auserkoren und wird das Projekt gemäß dem unterzeichneten Vertrag mit dem ägyptischen Zentrum für Forschung und Regenerative Medizin, das mit der Durchführung des Projekts beauftragt wird, technisch und betrieblich unterstützen.Dr. Walaa Allam, stellvertretender Direktor für Geschäftsentwicklung bei Agiomix, erklärte dazu: "Wir sind sehr stolz darauf, Teil des Projekts für das ägyptische Referenzgenom zu sein und wir glauben, dass wird dieses ehrgeizige Projekt dank unserer Erfahrung in der Genomforschung in der Region unterstützen können."Informationen zu AgiomixAgiomix ist ein führendes Labor für klinische Genetik und Spezialdiagnostik, das Patienten, Gesundheitsdienstleister und Partnerlabore auf der ganzen Welt beliefert, mit Schwerpunkt auf den Märkten im Nahen Osten, Afrika und Asien. Agiomix ist sowohl nach CAP als auch nach ISO 15189 akkreditiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.agiomix.com.