13.04.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist derzeit als Krisenmanager gefordert. Seit dem Eingeständnis, dass die Bilanzen 2018,2019 und die vorläufigen Zahlen 2020 falsch sind und korrigiert werden müssen, kämpft er gegen die Zweifel an. Und nachdem zuletzt Morgan Stanley am 12.04. mit einem Downgrade Plug Powers Kurs unter 30,00 USD drückte, traf es gestern eine ganze Branche: Plug Power schloss 7,6 % niedriger bei "nur noch" 25,24 USD, Bloom Energy verlor sogar zum Schluss 10,01 % auf 22,29 USD, Ballard Power mit Minus 5,42 % fast behauptet bei 20,26 USD. Was war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...