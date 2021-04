Goldman Sachs wechselt mit Wucht ins Lager der Kupferbullen und sieht Preise nahe des Allzeithochs in den kommenden 12 Monaten. Die Analysten der Investmentbank untermalen ihren Optimismus mit markigen Worten. Dank der weltweiten grünen Revolution sei "Kupfer das neue Öl", heißt es in New York. Es scheint also ein neues Zeitalter anzubrechen.

Kupfer: Gewinner der Pandemie und der "grünen Revolution"

Der Kufperpreis ist definitiv einer der Gewinner der Pandemie und der nun an Fahrt gewinnenden Dekarbonisierung der Welt. Der Preis konnte um rund 80 Prozent in den vergangenen 12 Monaten anziehen. Aktien von Produzenten wie Freeport McMoran und Capstone Mining haben sich in dieser Zeit vervielfacht. Während die Hamburger Berenberg-Bank vergangene Woche einen Superzyklus kommen sah, greift Goldman Sachs bei seinem Blick auf das rote Metall noch eine Etage höher: "Kupfer ist das neue Öl" heißt es in der neuesten Studie des Instituts zum Kupfermarkt. Demnach beginne nun ein neues Zeitalter. Und: "No decarbonisation without copper."

Der Kupfermarkt ist nicht auf die steigende Nachfrage vorbereitet!

Klar ist: Ohne Kupfer wird es nichts mit der Elektrifizierung des Verkehrs und dem Ausbau von Infrastruktur und Erneuerbaren Energien. Nach der Volksrepublik China haben nun auch die USA massiv umgeschwenkt ...

