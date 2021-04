Abbott Laboratories hat den Schwung aus dem Schlussquartal 2020 mit ins neue Jahr genommen. Das Geschäft mit Corona-Tests brummt weiter und so stiegen die Erlöse von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf rund 10,5 Milliarden US-Dollar (rund 8,7 Milliarden Euro). Wechselkursschwankungen herausgerechnet betrug das Plus noch knapp 33 Prozent, wie Abbott Laboratories am Dienstag in Abbott Park mitteilte.Konzernchef Robert Ford zeigte sich zufrieden. Abbott Laboratories sei stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...