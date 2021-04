DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. April (vorläufige Fassung)

=== 00:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 3Q, Melbourne *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q, Göttingen *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q, Basel *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q, Veldhoven 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q, Stockholm 07:35 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis, Heidelberg *** 08:00 GB/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q, Amsterdam 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, Online-HV 10:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, Online-HV 10:00 DE/Berliner Energietage (virtuell), u.a. Rede von Bundesumweltministerin Schulze (10:30) und Bundesfinanzminister Scholz (12:30) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. Abstimmung zum Bevölkerungsschutzgesetz, Berlin 11:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Vorstellung (virtuell) des GreenTech-Atlas mit Zahlen zur Entwicklung von Umwelttechnik und Ressourceneffizienz 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 12:00 DE/Wirecard-Untersuchungsausschuss, Befragung von Bundesjustizministerin Lambrecht und Finanzstaatssekretär Kukies, Berlin *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q, New York 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q, Paris 17:45 FR/Accor SA, Umsatz 1Q, Evry *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt - RU/Präsident Putin, Rede vor dem Parlament, Moskau ===

