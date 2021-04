...sind die bekannten Namen für chinesische E-Mobile, die inzwischen fast jeder kennt.



Gegen sie treten Volkswagen, Daimler und BMW eindrucksvoll auf der Auto-Show in Shanghai auf.



Diese 3 sind die größten Konkurrenten der deutschen Auto-Bauer im Chinageschäft. Ihr Schwerpunkt liegt in den sog. Volumen-Serien, also kleinere, preiswertere Autos für den breiten Markt und äußerst wichtig für eine höhere Mobilität der Chinesen.



Die Qualitätsspitze wird vorerst von den Deutschen beansprucht. Aber auch von Tesla mit dem aktuell höchsten Absatz.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BYD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de