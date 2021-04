CDU-Chef Armin Laschet ist Kanzlerkandidat der Union. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder kündigte am Dienstag in München seinen Verzicht auf eine eigene Kandidatur an und erklärte: "Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt."

