DJ Boeing setzt Rentenalter für CEO David Calhoun herauf

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing will seinen kurz vor dem Rentenalter stehenden CEO David Calhoun länger halten. Wie der Konzern mitteilte, hat er die Altersgrenze für den Vorstandschef auf 70 von 65 Jahren heraufgesetzt. Zudem meldete Boeing, dass CFO Gregory Smith im Juli in den Ruhestand geht.

Der 64-jährige Calhoun hat den CEO-Posten im Januar nach dem Rauswurf von Dennis Muilenburg übernommen. Damals hatte Boeing massiv mit der Krise um die Maschine 737 Max nach zwei Abstürzen binnen weniger Monate zu kämpfen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2021 09:39 ET (13:39 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.