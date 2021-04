Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einer mehrmonatigen Pause hatte die Mexikanische Zentralbank im Februar den Leitzins auf 4% gesenkt und weitere Senkungen angedeutet, so die Analysten der DekaBank.Die zweite Welle der Corona-Pandemie habe über den Jahreswechsel zu einer weiteren Eintrübung der Wirtschaft geführt. Doch der Ausblick für weitere Leitzinssenkungen habe sich in den darauffolgenden Wochen deutlich verschlechtert. Der überraschend starke Zinsanstieg in den USA habe zu erhöhter Wechselkursvolatilität beim Mexikanischen Peso geführt. Der Zinsanstieg in den USA sei durch die Verabschiedung des US-Fiskalpakets und den damit verbundenen Aussichten für eine deutlich stärkere Erholung der US-Wirtschaft ausgelöst worden. Zusammen mit dieser erwarteten Erholung der US-Wirtschaft sei in den USA auch eine höhere Inflationsrate eingepreist worden. ...

