20.04.2021

OTI Greentech AG erhält ihr erstes ESG-Rating von Asset Impact GmbH Berlin, 20. April 2021 - Die OTI Greentech AG ("OTI") (WKN A2TSL2), ein an der Börse Düsseldorf im Freiverkehr notierter, internationaler Anbieter von innovativen und nachhaltigen chemischen Produkten und Dienstleistungen für die Industrie, hat von der renommierten Asset Impact das ESG-Rating "Quite Sustainable" erhalten. Dies ist die zweitbeste Einstufung in der fünfstufigen ESG-Skala von Asset Impact. In der Nachhaltigkeitsanalyse wird die hohe ökologische Bedeutung der zentralen Geschäftsfelder der OTI herausgestellt. Das Unternehmen übernehme Verantwortung, um Umweltschäden bestmöglich zu vermeiden und entwickelt die dazu nötige Technologie mit eigener Forschung weiter. Die Geschäftsaktivitäten sind nach Einschätzung der Analysten wesentlich mit Aspekten des Umweltschutzes verbunden. Die patentierten OTI-Lösungen nutzen fast vollständig biologisch abbaubare Tenside zur Reinigung von Produktetanks. Durch die hohe Effizienz entsteht beim Verfahren deutlich weniger Abwasser, zudem wird Energie durch die Anwendung von Wasser mit niedrigen Temperaturen gespart, was die CO2 Emissionen deutlich reduziert. John C. Kisalus, Vorstand der OTI, erläutert: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von Asset Impact. Sie belegt, welche hohe Umweltrelevanz unsere Produkte haben. Zudem zeigt das Rating die guten ESG-Standards der OTI. Es ist außerdem ein Ansporn für uns, uns weiter zu verbessern. " Die Nachhaltigkeitsanalyse von Asset Impact findet sich auf der OTI-Website www.oti.ag in der Rubrik Investor Relations/Corporate Governance. Über OTI Greentech AG OTI Greentechs patentierte, tensidbasierte Technologie ermöglicht innovative, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für die verschiedensten Herausforderungen im Bereich Industriereinigung, mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten bei der Altlastensanierung. Durch ihre Tochtergesellschaften OTI Greentech Innovative Solutions und Uniservice Unisafe verfügt OTI Greentech über 30 Jahre Erfahrung. OTI Greentech Innovative Solutions bietet innovative nachhaltige Produkte und Lösungen für die Reinigung und Dekontaminierung von Öl-basierenden Verunreinigungen an und ist Inhaber der patentierten ECOSOLUT Produktlinie. Über Uniservice Unisafe bietet OTI Greentech der globalen Schifffahrtsindustrie eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen in allen wichtigen Häfen weltweit an. Durch ein Joint Venture in den USA bietet der Konzern innovative, nachhaltige und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in der landbasierten industriellen Reinigung an. Der OTI Greentech Konzern hat aktuell um die 20 Mitarbeiter in Europa und den USA. Die Aktien der OTI Greentech AG notieren im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse (WKN A2TSL2). Der Geschäftssitz ist in Berlin, Deutschland. Über Asset Impact Die 2015 in München gegründete Asset Impact GmbH steht für eine moderne Verbindung von klassischer Investmentkompetenz mit anspruchsvoller Nachhaltigkeits-Performance. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, durch einfache Lösungen das nachhaltig wirksame Investieren zu fördern Kontakt: OTI Greentech AG

