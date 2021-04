DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

20. April 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 22 / 2021) mit Van Wijnen Components Wien, Österreich, 20. April 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit Van Wijnen Components bekannt. Die Van Wijnen Gruppe, mit zahlreichen Standorten in den Niederlanden, realisiert seit vielen Jahren Wohnbauprojekte in unterschiedlichen Größen und Ausprägungen und hat mit ihrer neuen Initiative "Fijn Wonen" eine moderne und volldigitalisierbare Lösung für bezahlbaren Wohnbau in Europa geschaffen, wobei auch der Endkunde ideal in die digitale Entwicklung seiner Immobilie eingebunden werden kann. Die neue, vollautomatisierte Betonfertigteilanlage, produziert für diese Projekte komplett ausgestattete Betonsandwich-Elemente und Fertigdecken, maßgeschneidert in Losgröße 1. RIB liefert im Rahmen dieses Phase-II-Auftrags die iTWO-Technologie zur Realisierung einer Fabrik, die direkt aus dem BIM-Model die nötigen Produkte automatisiert herstellt und die Robotik der Anlage intelligent ansteuert. Die RIB-Lösung optimiert den Anlagendurchsatz und die volle, digitale Integration der Produktion. Somit setzt die neue moderne Fertigteilfabrik von Van Wijnen für die Bauindustrie die gleichen Maßstäbe, wie die heutige Automobilfabrik in der Fahrzeugindustrie. Robert Neubauer, Managing Partner der RIB SAA in Wien: "Dieser Phase-II-Vertrag ist eine weitere großartige Bestätigung dafür, dass die iTWO-Technologie die Entwicklung der Fertigteilproduktion in Richtung Digitalisierung und Automatisierung optimal unterstützt und damit neue Maßstäbe für die digitale Transformation der Bauindustrie setzt. Wir freuen uns sehr, dass wir Van Wijnen von der RIB überzeugen konnten und hoffen, dass wir in naher Zukunft als Digitalisierungspartner auch die anderen, geplanten Fabriken mit unser Lösung ausrüsten dürfen." Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

