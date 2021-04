Clark, N.j. (ots/PRNewswire) -- Bekaert hat sich für die Beschaffungs- und Lieferkettenplattform von GEP zur Unterstützung von Beschaffung, Vertragswesen, Risiko-, Lieferanten- und Bestandsmanagement für alle indirekten und direkten Ausgaben entschiedenClark, N.j. (ots/PRNewswire) - GEP, ein weltweit führender Anbieter von Beschaffungssoftware und -services für Fortune 500- und Global 2000-Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass sich Bekaert, ein globaler Markt- und Technologieführer im Bereich der Stahldrahttransformation und Beschichtungstechnologien, nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren für GEP SMART® - kürzlich zum zweiten Mal in Folge zur weltweit besten Beschaffungssoftware gekürt - und GEP NEXXE®- eine Cloud-native Supply-Chain-Plattform der nächsten Generation - entschieden hat.Bekaert hat seinen Hauptsitz in Belgien, beschäftigt mehr als 27 000 Mitarbeiter in 45 Ländern und hat 2020 einen Gesamtumsatz von 5,3 Mrd. USD erwirtschaftet. Die Wahl der GEP SOFTWARE® ist Teil einer Initiative zur Umgestaltung aller Source-to-Pay(S2P)-Prozesse für direkte und indirekte Ausgaben. Dabei geht es um eine ganze Reihe von Funktionen, u. a. Ausgabenanalyse, Beschaffung, Kategorie- & Vertragsmanagement, Lieferanten- und Risikomanagement, Procure-to-Pay, Rechnungsmanagement und Abwicklung von Kosteneinsparungsprojekten, sowie die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Bestandsmanagement in der Lieferkette des Unternehmens."Wir haben uns für die GEP-Software als integralen Bestandteil unseres übergreifenden Digitalisierungsprogramms entschieden, um unsere Beschaffungs- und Einkaufsprozesse unternehmensweit zu optimieren und einen höheren Mehrwert zu erzielen", erklärte Luc Vankemmelbeke, Einkaufsleiter bei Bekaert.Über BekaertBekaert (bekaert.com) ist ein weltweiter Markt- und Technologieführer im Bereich der Stahldrahttransformation und Beschichtungstechnologie. Unser Ziel ist es, der Lieferant Nr. 1 für Stahldrahtprodukte und -lösungen zu sein, indem wir unseren Kunden in aller Welt die bestmöglichen Produkte liefern. Bekaert (Euronext Brüssel: BEKB) ist ein globales Unternehmen mit mehr als 27 000 Mitarbeitern, Hauptsitz in Belgien und einem Gesamtumsatz von 4,4 Milliarden Euro im Jahr 2020.Über GEP SOFTWAREGEP SOFTWARETM bietet preisgekrönte digitale Beschaffungs- und Lieferkettenplattformen, welche globalen Unternehmen dabei helfen, flexibler, belastbarer, wettbewerbsfähiger und profitabler zu werden. Mit seinen gut durchdachten und elegant präsentierten Benutzeroberflächen und flexiblen Arbeitsabläufen bietet GEP® den Anwendern neue, intuitive digitale Arbeitsbereiche, die zu einer hohen Benutzerakzeptanz und zu Produktivitätssteigerungen im Team und bei den Mitarbeitern führen.GEP-Produkte nutzen maschinelles Lernen und kognitive Computing-Technologien, moderne Daten- und Semantik-Technologien, IoT-, Mobil- und Cloud-Technologien und sind so konzipiert, dass sie technologische Innovationen ständig übernehmen und einarbeiten können.Die Software von GEP lässt sich schnell und einfach in ältere Systeme von Drittanbietern wie SAP, Oracle sowie in die wichtigsten ERP- und F&A-Softwarelösungen integrieren. Der hervorragende Support und Service macht das Unternehmen zu einem Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit und -treue.Die Cloud-native Software und die digitalen Geschäftsplattformen von GEP erhalten regelmäßig Auszeichnungen und Anerkennung von Branchenanalytikern, Forschungsunternehmen und Medien, u. a. Forrester, IDC, Procurement Leaders und Spend Matters.GEP SOFTWARE ist Teil von GEP mit Hauptsitz in Clark, New Jersey, USA - dem weltweit führenden Anbieter von Beschaffungs- und Lieferkettenstrategien, Software und Managed Services. Weiter Informationen finden Sie unter www.gepsoftware.com.MedienkontaktDerek CreeveyGEPTelefon: +1 732-382-6565E-Mail: derek.creevey@gep.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpgOriginal-Content von: GEP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43091/4894434