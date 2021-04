Wien (www.fondscheck.de) - Die österreichische Fondsindustrie kann nach einem überraschend erfolgreichen Jahr 2020 auch auf ein durchwegs erfreuliches erstes Quartal 2021 zurückblicken, so die Experten von "e-fundresearch.com".Gegenüber dem Ultimo 2020 habe sich das am österreichischen Fondsdomizil verwaltete Volumen per Ende Q1-2021 um rund 3,3 Prozent auf 198,1 Mrd. Euro erhöht. Das sei für die österreichische Fondsbranche ein neuer Höchstwert. Die Nettomittelzuflüsse hätten zum Ende des 1. Quartals 2021 rund 3 Mrd. Euro betragen, wobei auf institutionelle Anleger 1,1 Mrd. Euro entfallen seien und auf den Publikumsfondsbereich 1,9 Mrd. Euro. ...

