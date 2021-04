Essilor Luxottica - Schafft die Aktie des Brillenherstellers den Breakout?

Breakout Trading-Strategie

Symbol: EL ISIN: FR0000121667









Rückblick: Essilor Luxottica ist im Bereich Augenoptik tätig. Der Konzern ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Brillengläsern für alle Arten von Sehstörungen wie Myopie, Hypermetropie, Presbyopie und Stigmatism aktiv. Zusätzlich ist Essilor International in der Herstellung und dem Vertrieb von augenoptischen Geräten tätig. Die Aktie ist mit starken Trend-Korrekturbewegungen nach oben gelaufen und danach in eine Seitwärtsphase übergegangen.

Meinung: 2018 fusionierte der Brillen-Hersteller Essilor mit der italienischen Luxottica zur heutigen Essilor Luxottica. Laut Analysten dürfte sich der europäische Luxusgütersektor gut erholen. Die Nachfrage nach Luxusgütern aus China und den USA bleibt stark. Die Aktie konsolidiert seit einigen Wochen über die Zeitachse. Bei 140 EUR hat sich ein Widerstand gebildet.

Chart vom 20.04.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 138.62 EUR











Setup: Wenn wir Kurse über 140 EUR bekommen, kann man einen Long-Trade eröffnen. Sollte die Aktie vor dem Breakout noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren, wäre das Setup noch attraktiver und der Stopp-Loss könnte noch enger gesetzt werden.

Meine Meinung zu Essilor Luxottica ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in EL





