DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Verlängerung des Optionsvertrags mit Altech Chemicals Limited und Altech Chemicals Australia PTY LTD

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta042/20.04.2021/17:00) - Die Altech Advanced Materials AG ("AAM / das Unternehmen",) (FRA: AMA1) hatte am 17. Juli 2019 einen Optionsvertrag mit Altech Chemicals Limited ("ATC"), einer in Australien notierten Aktiengesellschaft, und Altech Chemicals Australia PTY LTD ("Altech Australia") abgeschlossen, welcher es der AAM erlaubt, bis zu 49% der Anteile an dem hochreinen Alumina Projekt ("HPA") der Altech Australia für bis zu USD 100 Mio. zu erwerben. Die Option lief nach deren Verlängerung am 23. Dezember 2020 bis zum 1. Juli 2021. AAM, ATC und Altech Australia haben sich heute darauf geeinigt, den Optionsvertrag zu gleichen Konditionen um weitere 12 Monate, also bis zum 1. Juli 2022, zu verlängern.

Des Weiteren hat AAM am heutigen Tag mit der ATC Vereinbarungen abgeschlossen, welche AAM unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit einräumen, die Verpflichtung der Gesellschaft zur Zahlung des Restkaufpreises für die Beteiligung an der Altech Industries Germany GmbH (siehe die Adhoc-Mitteilungen vom 26. Oktober und 23. Dezember 2020) sowie die Verpflichtung zur weiteren Finanzierung der Altech Industries Germany GmbH zeitlich zu strecken.

Der Vorstand

