Frankfurter Rundschau vom 21.04.2021 (ots) - "Gewalt gegen Medienschaffende in Deutschland hat eine noch nie dagewesene Dimension erreicht", konstatiert Reporter ohne Grenzen.Es ist dieses allgegenwärtige Klima der Aggression, seit Jahren von rechts geschürt, das die Schläger ermutigt. Und viele andere distanziert und teilnahmslos zuschauen lässt. Sollten es da nicht die Institutionen sein, die das Grundrecht auf Pressefreiheit durchsetzen? Eigentlich. Doch selbst die Polizei hindert Journalist:innen immer wieder tatkräftig an der Arbeit. Als wären Medien die Feinde der Demokratie. Ist das nur falsche Einschätzung, Verblendung - oder Schlimmeres? Es gibt keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Doch gab es je Freiheitsrechte, die nicht mühsam erstritten und ebenso mühsam verteidigt werden mussten? Was ist sie uns wert, die Freiheit der Presse?



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/4894468

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de