Für ad pepper media International wirkt die Tochtergesellschafter Webgains zurzeit ungefähr so wie ein eingebauter Turbolader. Jedenfalls wächst das Affiliate-Marketingnetzwerk derart schnell und profitabel, dass die Konzernzahlen für das erste Quartal 2021 mit einem Anstieg des EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) um 16,6 Prozent auf 1,306 Mio. Euro ein echter Hingucker sind. Die ... The post ad pepper media: Webgains verleiht Flügel appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...