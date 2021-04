Der DAX kann das Tempo der letzten Woche nicht halten und gibt nach. Nach all den vielen Meldungen über Wirtschaftswachstum und Stützungen seitens der Zentralbanken, die zu einer Euphorie an den Börsen geführt haben, lässt sich nun die Kehrseite dieser Maßnahmen nicht verbergen. Die Preise steigen an und die Inflationsgefahr nimmt zu. Zentralbanken können dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...