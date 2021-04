(shareribs.com) Frankfurt / New York 20.04.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend leichter. Auch an der Wall Street fehlt es dem Sektor an Schwung. Papiere von Tesla verbessern sich hier allerdings nach einem Upgrade deutlich. Der DAX verliert 1,1 Prozent auf 15.194 Punkte, belastet von MTU Aero, Deutsche Bank und Infineon. Auf der anderen Seite stehen Deutsche Wohnen, ...

