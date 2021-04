FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für GlaxoSmithKline (GSK) von 1600 auf 1500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im europäischen Pharmasektor habe der Konzern GSK mit seinem Ausblick auf 2021 am deutlichsten enttäuscht, schrieb Analyst David Evans in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass das erste Quartal 2021 nun auch sehr schwach ausfallen dürfte./ck/jkr



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009252882

