Puchheim, 20. April 2021 - Nach vorläufigen Zahlen setzt STEMMER IMAGING den positiven Geschäftsverlauf des zweiten Halbjahres 2020 mit einem starken Ergebnis (EBITDA) im ersten Quartal des laufenden Jahres fort. Darüber hinaus verzeichnet STEMMER IMAGING einen weiteren Anstieg im Auftragseingang. Dieser liegt bei EUR 35,6 Mio. und wie schon in den beiden Vorquartalen oberhalb des Umsatzniveaus. Auf Basis der vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2021 wird ein Konzern-EBITDA von EUR 3,7 Mio. erwartet. Dieses liegt deutlich über dem EBITDA der Vorjahresperiode (Q1 2020: EUR 1,0 Mio.) sowie auch über dem normalisierten EBITDA Q1 2019 (EUR 3,1 Mio.). Hauptursächlich hierfür waren eine überdurchschnittliche Bruttomargenentwicklung und die in 2020 verbesserte Kostenbasis. Coronabedingt wirkte sich ein weiterhin geringes Niveau der sonstigen betrieblichen Aufwendungen positiv aus. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2021 wird STEMMER IMAGING wie geplant am 11. Mai 2021 veröffentlichen. Kontakt: STEMMER IMAGING AG

