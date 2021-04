Stuttgart (ots) - Vom Vatikan lernen - das wäre doch eine hübsche Idee, sollten die christdemokratischen Schwesterparteien CDU und CSU mal wieder einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten suchen. Also Türen zu, Konklave - und die Entscheider dürfen erst wieder raus, wenn sie sich geeinigt haben. Wetten, so unionzerfleischend wie die Wahl zwischen Armin Laschet und Markus Söder, den Chefs von CDU und CSU, würde es dann nicht mehr laufen? Im Ernst: Es macht fassungslos, wie die stärkste Partei des Landes in den Wahlkampf startet. Hauptdarsteller in dieser unwürdigen Aufführung war Söder. Sein Wort war nichts wert, der CDU die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten zu überlassen.



