Mainz (ots) - Die Gewinner stehen fest. Es sind die Leitartikler. Sie können jetzt ihr gesamtes stilistisches Besteck der klassischen Antike auspacken - vom Pyrrhus-Sieg bis zum Danaer-Geschenk. Damit hätten wir aber schon die wichtigsten Profiteure des Pokerspiels benannt. Ansonsten Verlierer. Fortan wird jeder vermuten, dass Markus Söder einen Dolch aus dem Gewande zieht, wenn er nur nach dem Schnupftuch nestelt. Will sagen: Wir können uns schwer vorstellen, dass der fränkische Bayer den Rheinländer auf einem Schild durch die Arena trägt.



Die Kandidatenkür von CDU und CSU ist misslungen. Sie war ungeplant, nicht durchdacht, die Akteure haben auf die Außenwelt den Eindruck eines selbstsüchtigen Haufens gemacht. Also doch ein reiner Kanzler-Wahlverein, der immer dann Probleme bekommt, wenn eine starke Führung fehlt. Von und über Armin Laschet wird man noch viel zu lesen und zu hören bekommen. Daher hier lediglich die Einschätzung, dass er nur glaubwürdig wirkt, wenn er sich um ein Bundestagsmandat in Berlin bewirbt, also bereit wäre, in der Hauptstadt in die Opposition zu gehen. Das hat etwas mit Vertrauen und Zuverlässigkeit zu tun. Attribute, über die sich der Katholik aus Aachen gerne verbreitet. Sollen sich die Konkurrenten über einen beschädigten Unionskandidaten freuen? Sind sie Gewinner? Abgesehen von den Extremen auf beiden Flügeln des Parteienspektrums könnten CDU und CSU nach dem Wahltag für alle anderen zu Koalitionspartnern werden. Oder wäre etwa wünschenswert, dass es für eindeutige Mehrheiten demokratisch gesinnter Politiker nicht reicht, dass Verhandlungsnächte folgen wie 2017. Eine schwächelnde CDU könnte dafür sorgen, dass die AfD wieder Auftrieb bekommt oder die Wähler lieber zu Hause bleiben?



Aber vielleicht mündet diese Phase komplizierter Mannschaftsaufstellungen von Frühstart (SPD) über Traumpaar (Grüne) bis Bruderkampf (Union) in einen der spannendsten Wahlkämpfe unserer Geschichte. Die Lautsprecher sind eingemottet, die leisen Töne besser zu vernehmen. Ohne repräsentatives Personal an der Spitze läuft nichts, aber die Saurier mit Charisma sind ausgestorben. Eine Chance für Inhalte, Teams und Diskussionen? Fordern Sie das ein, Sie sind die Wählerinnen und die Wähler!



