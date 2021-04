Neue Website, neues Branding und neuer Name im Einklang mit der Ausweitung der Marketingkommunikationsdienste

Im Anschluss an stetiges Wachstum und Innovationen im Zusammenhang mit neuen Märkten und Branchen, gibt heute das global tätige moderne Kommunikationsunternehmen Coded Agency die strategische Überholung seines Brandings und seiner Website bekannt.

Coded Agency (vormals codedpr) wurde im Jahr 2015 gegründet und wuchs schnell zu einer führenden Agentur für eine Reihe von Marken in den Bereichen Lifestyle, Mode, Kosmetik, Fitness und Wellness heran. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Agentur eine Netto-Ertragssteigerung von 35 - trotz der andauernden globalen Pandemie Der positive Trend setzt sich 2021 fort: im ersten Quartal gab es eine 65-prozentige Umsatzsteigerung und zwischen dem ersten und zweiten Quartal eine Zunahme des Kundenstamms um 50 Prozent. Zudem erhielt die Agentur auch einen auffälligen und frischen neuen Look durch ein Rebranding. Coded Agency expandiert zudem nach Europa einhergehend mit dem Umzug der Gründerin nach Frankreich und Mitarbeiter in New York und Los Angeles wurden befördert.

Das Unternehmen, das von einer Frau gegründet wurde, die einer Minderheit angehört, wurde in Coded Agency umbenannt und erhält gleichzeitig eine neue Website und neues Branding, die von der ebenfalls von einer Frau gegründeten und preisgekrönten Design-Agentur Designsake Studio aus San Francisco umgesetzt wurde. "Coded Agency erhält, was es braucht, um moderne Marken aufzubauen und zu pflegen, und wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit dieser Agentur, die Frauen gehört und von Frauen betrieben wird", sagte Danielle McWaters, Gründerin und CCO von Designsake Studio.

Der neue Markenauftritt und die neue Positionierung spiegeln die Ausweitung zu einem moderneren Ansatz für Kommunikationsmaßnahmen wider, der über die herkömmliche Öffentlichkeitsarbeit und die üblichen Programme für Influencer hinausreicht und sie betonen die Fähigkeiten der Agentur, die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Kunden in einer sich rasch ändernden Welt zu befriedigen. Die neue Website hebt das breite Spektrum von Dienstleistungen der Agentur hervor von PR, Influencer und Celebrity Marketing, Event-Aktivierungen, Partnerschaften bis hin zu Consulting.

"Unser Ziel für die Neukonzeption war es, eine neue Markenidentität zu kreieren, die das digitale Erlebnis der Besucher optimiert und die Erfolge, die für die Kunden erreicht wurden, hervorhebt", erläuterte McWaters. "Eine frische Farbpalette, auffällige Typografie und monochromatische Fotos kommunizieren den maßgeschneiderten, avantgardistischen und zielgerichteten Ansatz der Agentur in Bezug auf ihre Kommunikationsstrategie", fuhr McWaters fort.

Coded Agency ist stolz darauf, mit bewussten Marken zusammenzuarbeiten, die sich für Diversität, Nachhaltigkeit, Inklusivität und weibliche Emanzipation einsetzen, und zielt darauf ab, deren Geschichten zusätzliches Gewicht zu verleihen. Zusätzlich erweiterte Coded Agency seinen Kundenstamm mit den Neuzugängen von mit MVMT (hochklassige Uhren und Accessoires), Scentbird (ein Abo-Service für Luxusparfüms) und niLuu (nachhaltig hergestellte, PETA-konforme Loungewear und Schlafanzüge aus veganer Seide). Im Übrigen fühlt sich die Agentur geehrt, die laufenden Partnerschaften mit ihren loyalen Kunden fortführen zu dürfen: Alleyoop (Kosmetik- und Lifestyle-Marke), Vitality Institute (Kosmetik- und Wellnessmarke, die für ihre chemisches Peelings und ihre Hautpflegeprodukte mit medizinischen Qualitäten bekannt ist) wie auch die Marken Allen Edmonds, Naturalizer und Blowfish Malibu von Caleres.

"Um den laufenden Wachstumsplänen der Agentur zu entsprechen, haben wir intern bestimmte Schlüsselrollen erweitert und sind dabei, eine globale Präsenz mit dauerhaft in Los Angeles, New York und Frankreich arbeitenden Teammitgliedern zu etablieren", sagte Jennifer Wentzo, Gründerin und CEO von Coded Agency. "Synergistische Ausrichtungen mit Unternehmen wie beispielsweise unserem bestehenden Kundenstamm und Partnern wie Designsake Studio gehören zu unserer DNS. Wir sind stolz auf unser neues Design und hoffen, dass es unseren zukunftsweisenden Denkansatz in Bezug auf moderne Kommunikation widerspiegelt."

Die jüngsten Beförderungen betreffen Senior Director Jules Barker, die zum Vice President ernannt wurde, sowie Senior Account Executive Jamie Hecht, die zur PR Managerin für New York ernannt wurde. Sie werden in ihren neuen Rollen betriebliche Aktivitäten der Agentur leiten, weiterhin die Teamentwicklung fördern und die sehr diverse Kundenliste der Agentur im Blick behalten und für die Geschäftsentwicklung der Agentur und deren Vertretung an der Ostküste sorgen.

Über Coded Agency

Die im Jahr 2015 gegründete Firma Coded Agency ist eine moderne Marketingkommunikationsagentur mit Komplettservice, die an der Schnittstelle zwischen Strategie, Instinkt und intensiver Geschäftigkeit angesiedelt ist. Das Agenturteam erstellt bedeutungs- und wirkungsvolle Kampagnen, die den von ihm betreuten Marken zum Wachstum verhelfen angefangen bei dynamischen Start-ups bis hin zu Traditionsmarken unter dem Dach öffentlich gehandelter Muttergesellschaften in einer großen Vielfalt von Branchen. Seit 2016 übersteigt der Jahresumsatz konstant einen siebenstelligen US-Dollar-Wert, und das Team träumt davon, was sich am Horizont abzeichnet, während es gleichzeitig die soliden Grundlagen im Blick behält und Leidenschaft in seine Arbeit einbringt, die nur dem echten Unternehmergeist zu eigen ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.codedagency.com.

