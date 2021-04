Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Risikofreudige Spekulanten, die vom Kryptowährungs-Boom profitieren möchten ohne direkt in Bitcoin & Co. zu investieren, haben seit vergangener Woche eine Alternative: Aktien der US-Kryptowährungsbörse Coinbase, die seit dem 14. April 2021 an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden. Das IPO der größten US-Handelsplattform...

Den vollständigen Artikel lesen ...