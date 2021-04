Australiens größte Supermarktkette will die Arbeitsabläufe in seinen Filialen mit Merchandising CloudTM vereinfachen

One Door, Inc., ein führender Anbieter von cloud-basierter Visual Merchandising-Software, gab heute den Abschluss eines neuen, mehrjährigen Vertrags mit der Woolworths Group bekannt. Woolworths wird die Merchandising-Cloud-Plattform von One Door in seinen Supermärkten implementieren, um die Arbeitsabläufe der In-Store-Merchandising-Teams einfacher und effizienter zu machen.

"Wir sind begeistert angesichts der Zusammenarbeit mit Woolworths, die es uns ermöglichen wird, positiven Einfluss auf das Leben ihrer Kunden und Teams zu nehmen", so Tom Erskine, CEO von One Door.

"Woolworths ist ein bewährter Innovator im Einzelhandel, und wir beide glauben, dass wir jetzt erst zu verstehen beginnen, wie diese Technologien letztendlich die Arbeitserfahrung für die Filialteams und das Kundenerlebnis insgesamt verbessern können."

"Wir freuen uns, mit One Door zusammenzuarbeiten, um die Merchandising Cloud zum Nutzen unserer Teams und Kunden einzuführen", erklärte Doug Frank, General Manager Group Data Analytics von Woolworths.

"Mit One Door sind wir in der Lage, einen kritischen und zeitintensiven Aufgabenbereich zu vereinfachen das macht das Leben für die Merchandiser in den Geschäften leichter und hilft dabei, den Kunden unsere Produkte auf optimale Weise zu präsentieren.

Da wir unser Sortiment in den verschiedenen Filialen kontinuierlich anpassen und lokalisieren, ist es wichtig, dass wir die beste Technologie nutzen, um die Gestaltung im Sinne unserer Kunden in den Filialen zu vereinfachen."

Merchandising Cloud ist in erster Linie für Ladenteams konzipiert und verändert die Art und Weise, wie Einzelhändler ihr In-Store-Merchandising planen, ausführen und analysieren. Merchandising Cloud ist die einzige Plattform, die bestehende, veraltete Planogramme und Grundrisse in ein mobiles, interaktives Erlebnis umwandelt, das Ladenteams Schritt für Schritt durch die einzelnen Aufgaben führt und ihnen nicht nur zeigt, was zu tun ist, sondern auch, wie es zu tun ist.

Nach Abschluss der Arbeiten nutzt die Merchandising Cloud KI-basierte Computer Vision und Analysen, um Echtzeit-Audits zu optimieren und Einblicke in die Merchandising-Compliance und -Performance in jeder Filiale zu geben. Dadurch steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Qualität der Filialerfahrung aus Sicht der Kunden.

Über One Door

One Door, Inc. ist ein führender Anbieter von cloud-basierter Visual Merchandising-Software. Mit One Door arbeiten Raumplaner, Visual Merchandiser und Filialteams siloübergreifend zusammen, um Store-Merchandising-Pläne in einer einheitlichen, cloud-basierten Plattform zu planen, auszuführen und zu analysieren. Das Resultat sind höhere Umsätze, mehr Effizienz des Filialteams und bessere Kundenerlebnisse. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://onedoor.com/execution-compliance/

Über die Woolworths Group

Die Woolworths Group ist ein Einzelhandelsunternehmen für frische Lebensmittel, Getränke und Dinge des täglichen Bedarfs, das sich zum Ziel gesetzt hat, gemeinsam bessere Erfahrungen für eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit mehr als 3.000 Filialen der Marken Woolworths Supermarkets, Countdown Supermarkets (Neuseeland), BIG W, Dan Murphy's und BWS ist die Woolworths Group das größte Einzelhandelsunternehmen in Australien und Neuseeland. Die Woolworths Group, ein Top-20-Unternehmen an der Australian Securities Exchange (ASX), beschäftigt über 215.000 Teammitglieder und bedient jede Woche mehr als 29 Millionen Kunden. Im Geschäftsjahr 2020 verzeichnete die Woolworths Group einen Umsatz von 63,6 Mrd. AUD, davon 3,5 Mrd. AUD Online-Umsatz.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210420006045/de/

Contacts:

Pressekontakt One Door

Ken Kuperstein

One Door

(800) 532-2468

info@onedoor.com