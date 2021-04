(shareribs.com) Frankfurt / New York 20.04.2021 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel durchwachsen. Evotec und 4SC zogen an. Für MorphoSys ging es nach unten. An der Wall Street zieht der Sektor an. Der DAX rutschte am Dienstag um 1,6 Prozent auf 15.129 Punkte, belastet von Deutsche Bank, Infineon und MTU Aero. Für Deutsche Wohnen, Vonovia und E.on ging es leicht nach oben. Der MDAX verlor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...