BERLIN (dpa-AFX) - Nach seiner Kür zum Kanzlerkandidaten hat CDU-Chef Armin Laschet die Geschlossenheit der Union betont. "Ich glaube, dass wir inhaltlich, CDU und CSU, so eng beieinander sind wie lange nicht mehr", sagte Laschet am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Was nun...?.

Er verwahrte sich gegen den Eindruck, dass sein Machtkampf mit CSU-Chef Markus Söder die Union gespalten habe. Wenn es zwei Kandidaten gebe und dann abgestimmt werde, sei das keine Spaltung, so Laschet. "Das nennt man Demokratie."

Er räumte aber auch ein: "Wir haben uns anstrengende acht bis zehn Tage zugemutet." Im Bundestagswahlkampf setze er auf die Unterstützung Söders und der CSU: "Wir gewinnen das nur zusammen."/nku/DP/stw