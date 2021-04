Das Portal optimiert die Konzeption, Entwicklung und Zertifizierung von Android-Apps. Es ermöglicht Entwicklern von Drittanbietern, ihre Applikationen einzureichen, zu zertifizieren und im Auto bereitzustellen.

HARMAN, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. mit Fokus auf vernetzten Technologien für den Automobil-, Endkunden- und Unternehmensmarkt, gab heute die Markteinführung des HARMAN Ignite Store Entwicklerportals bekannt. Diese Plattform wurde speziell für Android Automotive-Entwickler eingerichtet. Über das Entwicklerportal können Entwickler, die Software für das offene Betriebssystem Android Automotive entwickeln, Auto-Apps bereitstellen. OEM-Hersteller können diese Apps dann auf einfache Weise skalieren und verwalten, um über den HARMAN Ignite Store neue digitale Kontaktpunkte für ihre Kunden zu schaffen.

Cloud-Computing ist eine wesentliche Triebfeder für grundlegende Neuerungen und Chancen im Bereich der Mobilität. Das Ignite Store Entwicklerportal fußt auf der jahrzehntelangen Erfahrung von HARMAN in den Bereichen Automotive und Technologie. Es beschleunigt die Entwicklung, Bereitstellung und Akzeptanz von Apps im Fahrzeug. Android-Entwickler profitieren jetzt von Tools, technischer Dokumentation, vom Zugang zu APIs und zum etablierten OEM-Herstellernetz von HARMAN. Automobilhersteller können über einen redaktionell betreuten App-Store, der von HARMAN vorzertifizierte Apps bereithält, auf vereinfachte Weise neue Technologien einbringen, Benutzererfahrungen steuern und digitale Möglichkeiten zur Generierung von Umsatz implementieren. Die Endkunden profitieren schlussendlich von einer vernetzten, reichhaltigen und dynamischen Automobilnutzung, die so optimiert ist, dass sie im Fahrzeug hohen Anwenderkomfort bietet.

"Der Bereich der Applikationen und Dienste von Drittanbietern bietet bereits heute wie auch in Zukunft erhebliche Chancen für Mobilitätsinnovationen sowie grenzenlose Möglichkeiten, um Fahrer und Mitfahrer im Fahrzeug an das Netz anzubinden, zu schützen und zu unterhalten", so Sripriya Raghunathan, Senior Vice President des Bereichs Automotive Services SBU von HARMAN. "Wir haben das HARMAN Ignite Store Entwicklerportal gestützt auf unsere jahrelange Erfahrung im Automobilbereich eingerichtet, um Android-Entwickler mit Automobilherstellern zu verbinden. Ziel ist es, dass wir gemeinsam die Effizienz und die Verfügbarkeit von Fahrzeuganwendungen in der Cloud steigern können. Mit unserem Entwicklerportal können Android-Entwickler ihre Zielgruppe einfacher ansprechen. OEM-Hersteller profitieren von optimierten Möglichkeiten, mit denen sie neue Nutzungsmöglichkeiten rund um ihre Marken schaffen, und die Endverbraucher können durch den Zugriff auf ihre bevorzugten Inhalte in ihren Fahrzeugen innovative Infotainment- und sonstige Angebote («Experiences Per Mile») nutzen."

Ab sofort können Entwickler auf das neue HARMAN Ignite Store Entwicklerportal zugreifen und dabei über eine Self-Service-Plattform Medienanwendungen für den HARMAN Ignite Store erstellen und bereitstellen. Entwickler erhalten Zugriff auf Ressourcen wie Tools, technische Dokumentation, Best Practices, Programmcode-Vorlagen, Schulungen und andere Hilfsangebote sowie die Möglichkeit, direkt im Portal gemeinsam an der Entwicklung von Applikationen zu arbeiten, diese zu testen und zu dokumentieren. OEM-Hersteller werden künftig Zugang zu Expertenteams von HARMAN erhalten, die bei der Umsetzung neu entwickelter Lösungen und beim Freigabeverfahren für die einzelnen Applikationen begleitende Unterstützung leisten, um auf diese Weise sicherzustellen, dass die Applikationen effizient und für die Mobilitätsumgebung geeignet sind.

Die Automobilhersteller genießen mit dem HARMAN Ignite Store einer weltweit führenden Plattform für App-Stores, die Apps in vernetzten Fahrzeugen bereitstellen die volle Entscheidungsfreiheit über die Implementierung der Applikationen in ihren Fahrzeugen. Neben der Schaffung eines herausragenden Benutzerkomforts für die Endverbraucher mit stets aktuellen, personalisierten Inhalten können OEM-Hersteller auch von digitalen Ertragsströmen profitieren und die Kosten minimieren, die üblicherweise mit der Nutzung neuer Technologielösungen verbunden sind.

Besuchen Sie das neue HARMAN Ignite Store Entwicklerportal und beantragen Sie den Zugang zu unserer Entwicklerplattform unter ignitedevelopers.harman.com.

